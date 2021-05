Neena Gupta n’avait que Rs 2000 sur son compte bancaire lorsque sa fille Masaba est née! | Nouvelles des gens

Mumbai: La créatrice de mode Masaba Gupta a révélé l’anxiété que sa mère, l’actrice chevronnée Neena Gupta, a dû traverser avant d’accoucher.

Masaba s’est rendu sur Instagram pour partager un extrait de Autobiographie de Neena ‘Sach Kahun Toh’, où l’actrice parle d’avoir très peu d’argent sur son compte qui serait insuffisant pour se permettre une livraison par césarienne. Elle raconte également comment elle a finalement obtenu l’argent nécessaire pour son accouchement.

Partageant des photographies du livre de Neena, Masaba a écrit dans un post Instagram: « Un extrait de ‘Sach Kahun Toh’ de @neena_gupta: Quand je suis né, ma mère avait Rs 2000 / – sur son compte bancaire. Un remboursement d’impôt en temps opportun ferait passer ce nombre à Rs 12000 / – et bien sûr j’étais un C -section bébé. En lisant la biographie de maman, j’apprends tellement de choses et les épreuves qu’elle a dû endurer. Je travaille très dur chaque jour de ma vie et ne laisse jamais personne ne me donner ce que je mérite que pour m’assurer que je peux Rends-la-lui pour m’avoir amené dans ce monde ….. avec intérêt! #sachkahuntoh #neenagupta. «

L’extrait de l’autobiographie partagée par Masaba se lit comme suit: «À l’approche de ma date d’accouchement, j’ai commencé à m’inquiéter parce que j’avais très peu d’argent sur mon compte. Je pouvais me permettre une naissance naturelle parce que cela ne coûterait que Rs 2000. Mais je savais si je je devais avoir une césarienne, j’aurais des ennuis car la chirurgie a coûté près de 10 000 roupies. «

« Heureusement, un remboursement d’impôt de 9 000 roupies est intervenu quelques jours avant ma livraison et je me suis finalement retrouvé avec 12 000 roupies sur mon compte bancaire », ajoute-t-il.

«Heureusement que cet argent est arrivé parce que mon médecin m’a informé que j’aurais besoin d’une césarienne. Mon père qui était venu à l’époque pour m’aider à traverser la naissance était furieux. Il a dit que c’était un stratagème pour nous facturer plus. l’argent », informe-t-il en outre.