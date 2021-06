Neena Gupta donne une réponse EPIC après avoir été trollée pour avoir porté des shorts lors d’une visite au célèbre parolier Gulzar

Le 25 juin, l’actrice principale Neena Gupta a rendu visite au célèbre parolier, poète et auteur Gulzar à Mumbai pour lui offrir son autobiographie récemment publiée « Sach Kahu Toh ». L’acteur de ‘Badhai Ho’ a partagé une vidéo sur son compte Instagram posant avec Gulzar tout en maintenant une distance sociale. Et tandis que la vidéo a reçu de nombreux éloges de la part des célébrités sur les réseaux sociaux, une section d’internautes n’a pas trouvé la robe de Neena appropriée pour rencontrer le parolier de renom, et donc, ils n’ont pas hésité à l’attaquer et à laisser tomber des commentaires négatifs sur le Publier.

Dans la vidéo, l’actrice a été vue vêtue d’un haut imprimé blanc et bleu et d’un short assorti. Elle a dit dans la vidéo, en hindi, « Je suis venue donner mon livre à Gulzar Sahab. J’espère qu’il le lira. Le lirez-vous ? » Les deux ont ensuite posé joyeusement ensemble pour quelques photos. Alors que Neena se tenait à l’entrée de la porte de la maison de Gulzar, ce dernier se tenait à l’intérieur en maintenant une distance sociale.

Et comme mentionné, le choix de tenue de Neena n’a pas été très bien accueilli par une section d’internautes qui l’ont interpellée pour avoir choisi de porter un short pour rencontrer la légende Gulzar sahaab.

« Gulzar sahab k pass aap gaye le wo time aapko saadi pehen kr jana chahiye tha… désolé….kyuki Gulzar sahab Gulzar sahab hai. » Un autre utilisateur a commenté les maux de la culture « occidentale » et a écrit : « Age ke hisab se chalo madame. »

Interrogée sur les commentaires négatifs et le trolling sur les réseaux sociaux, Neena Gupta a déclaré à ETimes: « Je ne comprends pas quand quelqu’un écrit que j’ai été trollé pour cela. C’est de la foutaise. Quelle est la définition de » troller « ? que plusieurs personnes vous critiquent ? Regardez le nombre d’éloges que j’ai reçu. Dois-je vraiment m’embêter avec seulement 2 ou 4 personnes ?

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour ses détracteurs, Neena a répondu : « Pourquoi ? Pourquoi devrais-je accorder de l’importance à deux ou quatre personnes alors qu’elles ne représentent qu’un faible pourcentage, ce qui contraste avec ceux qui m’ont aimé pour ça ? «

Pendant ce temps, sur le front du travail, l’acteur, qui a été vu dans le film OTT « Sardar Ka Grandson », sera bientôt vu dans le drame de cricket « 83 » de Kabir Khan, qui met également en vedette Ranveer Singh et Deepika Padukone dans le rôle principal et Le thriller « Dial 100 » de Rensil D’Silva.