Neena Gupta et sa famille, dont sa fille Masaba Gupta et son mari Vivek Mehra, sont actuellement à Mukteshwar, Uttarakhand. Ils sont rejoints par le beau et acteur de Masaba, Satyadeep Mishra. Plus tôt mercredi, Neena a repris son histoire Instagram et a partagé un clic franc de Masaba, Vivek et Satyadeep alors qu’ils « travaillaient à domicile ». La photo est assez intéressante car tous les trois sont inconscients et absorbés par leur travail.

Sur la photo, Masaba est vue assise sur un tapis de yoga tout en travaillant sur son ordinateur portable, tandis que Vivek est vue en train de vérifier sur quoi elle travaille. Pendant que Mishra est occupé sur son téléphone.

Pendant ce temps, lors d’une récente interaction avec Bollywood Bubble, Neena a parlé d’avoir Masaba hors mariage avec Viv Richards. Elle a dit: «Quand je suis arrivée à Bombay, j’étais issue d’une famille très protectrice, et tous les six mois, je voulais y retourner. Et je savais quoi que je puisse faire, Galat karu unke hisaab se, sahi karu, je peux y retourner et pleure unki godi moi, et tout ira bien. «

L’acteur vétéran a ajouté: «Une fois, quelqu’un est venu me voir, une jeune fille, quand j’avais Masaba et elle a dit: ‘Je veux aussi.’ J’ai dit: « Non. Votre situation peut être différente de la mienne. » Mais, je pourrais survivre à Bombay, malgré tout, parce que je savais que je pourrais toujours retourner chez mes parents. Main unki godi me jaake ro lungi, sab thik ho jaayega. C’est la chose la plus importante. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Neena partagera l’espace de l’écran avec Amitabh Bachchan dans Au revoir avec également Rashmika Mandanna dans le rôle principal.