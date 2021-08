Neena Gupta donne des conseils aux actrices en herbe pour échapper à un casting à Bollywood

Au cours des dernières années, des acteurs, en herbe et établis, ont parlé du casting à Bollywood. Et tandis que beaucoup se sont manifestées pour raconter leur épreuve et avertir d’autres femmes de l’industrie, il semble que la réalité soit qu’il n’y a pas moyen d’y échapper. De Surveen Chawla, Kangana Ranaut à Radhika Apte, Chitrangada Singh, ces actrices se sont déjà manifestées dans le passé et ont parlé de leurs horribles expériences de casting. En fait, l’actrice chevronnée Neena Gupta a récemment avoué avoir failli en être victime pendant sa jeunesse.

Maintenant, dans une interview avec Bollywood Life, lorsque le sujet du casting a été évoqué une fois de plus, Neena a parlé de ce que les jeunes filles aspirant à se tailler une place dans les films pourraient faire pour échapper à la victime du casting.

Parlant de savoir si le canapé de casting s’est dissipée de l’industrie ou non, Neena Gupta a déclaré à Bollywood Life, « Eh bien, personne n’appellerait une femme de 60 ans pour un incident de canapé de casting, n’est-ce pas (en plaisantant), donc, je ne serais pas dans la meilleure position pour connaître l’état du casting dans l’industrie aujourd’hui. »

En donnant quelques conseils sur ce que les jeunes actrices en herbe devraient faire, Neena a déclaré: « Je pense que tout le monde a un parcours différent. Vous avez un parcours différent et moi aussi. Essayer de suivre le parcours de quelqu’un d’autre serait une erreur. De même, il n’est pas nécessaire que quelqu’un essayant de suivre mes traces rencontre les mêmes choses que j’ai faites ou oublie les mêmes choses que j’ai perdues. Ainsi, le voyage de chacun est différent, et en fonction de sa compréhension, chaque jeune fille devrait simplement travailler dur et se concentrer uniquement sur leur travail. Ce sont les deux choses les plus importantes. Si vous les avez, alors toutes les autres choses se mettent automatiquement en place.

Neena Gupta avait déjà fait la une des journaux pour avoir fait des révélations surprenantes dans son autobiographie « Sach Kahu Toh ».

Côté travail, le nouveau thriller de Neena Gupta, ‘Dial 100’, est récemment sorti sur Zee5. Il met également en vedette Manoj Bajpayee, lauréat du prix national.