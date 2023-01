Neena Gupta dit “la propriété publique principale de Toh” alors qu’elle claque les gens qui prennent des photos sans son consentement

S’immiscer dans sa vie privée est aussi détestable pour un homme ordinaire que pour une célébrité. Et récemment, nous avons vu un tel exemple lorsqu’un étranger a essayé de cliquer sur une photo de l’acteur vétéran Neena Gupta sans son consentement. L’actrice a sarcastiquement critiqué ces personnes dans son dernier message sur les réseaux sociaux.

S’adressant à Instagram jeudi, Neena a publié une courte vidéo dans laquelle elle appréciait le festival d’art indien au Nehru Center in World, Mumbai. Une personne essayait de prendre sa photo sans sa permission là-bas. Dans la vidéo, on a entendu l’actrice dire : “Log bina pooche photo le lete hain, main toh public property hun. Koi baat nahi, hun (Les gens cliquent sur mes photos sans me le demander. Je suis un bien public. Que ce soit, je suis )”.

Les internautes ont apprécié l’actrice dans la section des commentaires lorsqu’un utilisateur d’Instagram a écrit : “Quel revirement audacieux !”, tandis qu’un autre a écrit ce qu’elle a dit : “Main toh public property hoon (Je suis une propriété publique)” et a ajouté plusieurs émojis riant et applaudissant. Plusieurs autres ont admiré le sens vestimentaire de l’actrice dans le clip.





Côté travail, l’actrice des années 90 traverse une tache violette depuis 2018. Elle a joué des rôles majeurs dans plusieurs films au cours des quatre dernières années, dont Badhaai Ho (pour lequel elle a remporté plusieurs prix de la meilleure actrice), Shubh Mangal Zyada Saavdhan, Au revoir, et Uunchai entre autres.

Après avoir commencé sa deuxième manche à Bollywood, l’acteur a également renforcé son ancrage à l’ère des OTT. Elle a goûté à l’amour et à l’adulation avec la série Netflix Masaba Masaba, où elle a partagé l’espace de l’écran avec sa vraie fille Masaba Gupta. Manju Devi de Neena dans la série Prime Video Panchayat a également suscité l’amour et l’appréciation du public du monde entier.

LIRE | Neena Gupta réagit au contenu “régressif” à la télévision, dit “desh mein auraton ka…” | Exclusif