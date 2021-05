Neelima Azeem révèle comment Shahid Kapoor lui a avoué ses sentiments pour Mira Rajput

Cela fait près de six ans que Shahid Kapoor et Mira Rajput se sont mariés. Le couple a eu un mariage arrangé et maintenant ils sont éperdument amoureux l’un de l’autre. Shahid et Mira ont complété leur famille avec deux enfants – sa fille Misha et son fils Zain. Maintenant, lors d’une interaction avec ETimes, la mère de Shahid et l’acteur vétéran Neelima Azeem ont été interrogés sur la façon dont Shahid a avoué aimer Mira pour elle.

Le danseur légendaire a déclaré: « Il était très timide mais il me l’a dit d’une manière ou d’une autre. J’ai rencontré Mira immédiatement et je l’ai trouvée comme une fille qui n’était pas seulement jolie et glamour, mais quelqu’un de très équilibré et aimant. Je l’aimais instantanément. Je l’ai appréciée instantanément. Je suis aussi amie avec la mère de Mira. «

Interrogée sur sa relation avec Mira, Neelima a déclaré: « Elle est comme ma fille. Nous sommes copains, en fait. »

Parlant de la façon dont Shahid a changé après le mariage, l’acteur a poursuivi en disant: « Shahid est devenu très détendu après le mariage, il est bien soigné, il est plus heureux. »

Neelima avait Shahid de son premier mariage avec Pankaj Kapur. Elle a ensuite épousé Rajesh Khattar et ils ont un fils Ishaan Khatter qui est également acteur.

Se souvenant de sa séparation d’avec Pankaj, Azeem avait déclaré à Bollywood Bubble: « Shahid était très jeune, il avait trois ans et demi. Shahid est né à Delhi pendant que je restais chez mes parents parce que Pankaj était parti beaucoup plus tôt et avait déménagé à Mumbai. avant que nous sachions que j’avais conçu. Il voulait tenter sa chance au cinéma et à la télévision et je l’ai soutenu parce que je pensais que c’était un jeune homme très talentueux. «