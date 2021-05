Neelima Azeem parle de son divorce d’avec Pankaj Kapur lorsque son fils Shahid Kapoor avait 3,5 ans

L’acteur vétéran Neelima Azeem, qui a élevé à lui seul ses fils Shahid Kapoor et Ishaan Khatter, a récemment parlé de son divorce d’avec son premier mari, Pankaj Kapur, alors que leur fils acteur Shahid n’avait que trois ans et demi. .

Concevant à l’âge tendre de 21 ans, Neelima a révélé que son mari de l’époque, Pankaj, l’avait quittée pour Mumbai pour tenter sa chance dans les films et la télévision avant même de savoir qu’elle avait conçu. Elle a également mentionné qu’elle avait obtenu de l’aide de ses parents pour élever Shahid, né à Delhi.

Expliquant comment Shahid a réagi à la nouvelle de leur séparation, Neelima a déclaré à Bollywood Bubble: « Shahid était très jeune, il avait trois ans et demi. Shahid est né à Delhi pendant que je restais chez mes parents parce que Pankaj avait beaucoup laissé plus tôt et a déménagé à Mumbai avant que nous sachions que j’avais conçu. Il voulait tenter sa chance dans les films et la télévision et je l’ai soutenu parce que je pensais que c’était un jeune homme très talentueux. «

Partageant le fait que Pankaj et elle n’avaient jamais eu de maison ensemble, Neelima a déclaré que ce sont ses parents et son frère qui ont pris soin d’elle lorsqu’elle était enceinte de Shahid.

«Mes parents et mon frère m’ont en fait pris en charge pendant toute la grossesse. Plus tard, quand Shahid est né, nous étions avec mes parents dans leur maison. Pankaj et moi n’avons jamais eu de maison ensemble. Shahid avait l’habitude de rester avec nous là-bas à Delhi », a-t-elle ajouté.

Dans son interview, Neelima a déclaré que ce n’était pas beaucoup de changement pour Shahid puisqu’il est resté dans le même environnement dans lequel il est né. Neelima a déclaré: « Ce n’était pas comme s’il restait avec son père et ensuite il devait Il était dans le même environnement qu’il est né. Cela n’a donc pas fait une grande différence pour lui. Bien sûr, la séparation et le divorce font une différence pour les enfants, mais il était très jeune et il était dans la même structure familiale que lui. était autrefois. «

Plus tôt, lors d’une interview avec Bollywood Bubble, Neelima a déclaré qu’elle avait pris la peine de l’échec de son premier mariage avec Pankaj, alors que son deuxième mariage avec Rajesh aurait pu être sauvé s’il y avait eu plus de contrôle.

Parlant d’être mariée au père de Shahid, Neelima a déclaré: « J’avais cet ami merveilleux avec qui je me suis mariée, tout était juste la-la-la-da-di-da, mes parents étaient merveilleux, j’avais une grande foule autour de moi , toh mujhe ye pata hi nahi tha ke kuch zindagi mein aisa bhi ho sakta hai jisme pav phisal jaye aur hum dup kar ke ghir jaaye (je ne savais pas qu’on pouvait glisser dans la vie et tomber à plat). Aur rejet ka koi sawaal salut nahi hai (il n’était pas question de rejet) parce que tout le monde m’aimait, m’adorait et me suivait partout. Donc c’était, comme ça, quand tu es jeune et plein de haricots, c’était la première fois que je a vécu du chagrin, du chagrin, du rejet, de l’anxiété, de la douleur et de la peur de l’inconnu et beaucoup d’insécurité. «

Neelima a élevé Shahid en tant que parent célibataire après son divorce d’avec Pankaj en 1984. Elle a un autre fils, Ishaan Khatter, avec son ex-mari Rajesh Khattar.