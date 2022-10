Neel Kashkari de la Fed explique pourquoi la lutte contre l’inflation nuira de manière disproportionnée aux travailleurs noirs

La Réserve fédérale a déjà relevé les taux d’intérêt quatre fois cette année pour tenter de maîtriser l’inflation, et d’autres hausses sont probables. C’est une méthode éprouvée pour maîtriser la hausse des prix, mais elle a un coût : des emplois américains, et en particulier des emplois noirs américains.

En augmentant le coût des emprunts, la Fed essaie essentiellement d’aligner la demande des consommateurs sur l’offre tout en réduisant le pouvoir des travailleurs. Dans le langage de la Fed, cela s’appelle «l’assouplissement des conditions du marché du travail». Cela revient à dire que des gens perdent leur travail.

Larry Summers, un ancien secrétaire au Trésor qui reste très influent dans l’administration Biden, a fait valoir que le taux de chômage devait atteindre environ 5% pour maîtriser l’inflation. Le taux de chômage global est actuellement de 3,5 %. Mais il y a un fait douloureux qui est souvent ignoré dans cette conversation : un taux de chômage de 5 % signifie presque certainement un chômage à deux chiffres pour les travailleurs noirs.

“Le” problème 2X “est cet écart persistant et pernicieux où les Noirs américains sont confrontés à deux fois plus de chômage que les Américains blancs, quel que soit le type d’économie que nous avons, une économie en plein essor ou une récession”, Neel Kashkari, président et chef de la direction du Federal Reserve Bank of Minneapolis, a déclaré récemment à Vox. En septembre 2022, le taux de chômage des Noirs était 5,8 pour cent.

Sur Aujourd’hui, Expliqué, Kashkari a parlé avec le co-animateur Noel King de l’écart racial en matière de chômage, de l’accent mis récemment par la Fed sur les défis uniques auxquels sont confrontés les travailleurs noirs et pourquoi, malgré tout cela, il soutient toujours les hausses de taux d’intérêt.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la conversation, édité pour plus de longueur et de clarté. Il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors écoutez Aujourd’hui, expliqué partout où vous obtenez des podcasts, y compris Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Stitcher.

Noël Roi



Il y a quelques années, Neel, la Fed a commencé à parler non seulement du chômage aux États-Unis, mais du chômage des Noirs aux États-Unis, presque comme si c’était une chose distincte. … Je me souviens que vous, comme l’une des personnes qui ont commencé à attirer l’attention sur cela, a commencé à dire qu’il était important d’y prêter attention. Pourquoi fais-tu ça?

Neel Kashkari

Pendant les années qui ont précédé la pandémie, nous n’avons cessé d’être surpris. Nous pensions que l’économie fonctionnait à plein ou ce que nous appelons le maximum d’emplois. Tous ceux qui veulent un emploi ont un emploi. Des entreprises nous ont dit qu’elles ne trouvaient pas de travailleurs. Et pourtant, l’économie a continué de croître. Les gens ont continué à trouver des emplois et l’inflation ne s’est pas concrétisée.

Cela nous a dit, attendez une seconde, il doit y avoir plus de travailleurs que nous ne le pensions. Et j’irais dans les communautés à faible revenu et les communautés de couleur et les communautés afro-américaines. Et j’ai rencontré de nombreux groupes qui disaient, hé, nous n’avons pas d’emploi ou nous sommes coincés dans un emploi à temps partiel. Nous voulons plus de travail. Il semblait donc y avoir une déconnexion. Et il semblait que ces statistiques moyennes que nous examinons pour la nation cachaient des poches de main-d’œuvre vraiment importantes et cachaient des personnes qui voulaient contribuer davantage à notre économie. Et cela compte beaucoup pour que la Réserve fédérale comprenne quel est le potentiel de notre économie.

Noël Roi

Pouvez-vous caractériser [why Black unemployment is always twice white unemployment] pour moi?

Neel Kashkari

Le problème 2X est cet écart persistant et pernicieux où les Noirs américains sont confrontés à deux fois plus de chômage que les Américains blancs, quel que soit le type d’économie que nous avons, une économie en plein essor ou une récession. C’est omniprésent et pernicieux, et nous devons nous y attaquer. Je pense qu’en comprenant mieux ses causes profondes, nous pouvons progresser dans sa résolution. Il existe depuis toujours. Il ne sera pas fermé du jour au lendemain, mais nous pouvons le faire.

Noël Roi

Parlons d’où nous en sommes maintenant. C’est très périlleux. La Réserve fédérale va continuer à augmenter les taux d’intérêt. Cela signifie que les travailleurs noirs pourraient connaître des taux de chômage à deux chiffres, surtout si les États-Unis entrent en récession, ce que personne ne veut. Vous soutenez les hausses de taux de la Fed. Pourquoi?

Neel Kashkari

J’appuie les hausses parce que nous devons rétablir l’équilibre économique. Les gains profonds que nous avons constatés en 2017, 2018 et 2019 ont tous été rendus possibles dans le contexte d’une économie globalement stable avec une inflation faible et maîtrisée. Nous avons traversé la pandémie rapide. Nous avons traversé le shutdown. Nous avons cette réouverture inégale. Nous avons cette inflation massive. L’inflation frappe le plus les familles à faible revenu parce qu’elles ont le moins de flexibilité pour pouvoir ajuster leur comportement au changement et y réagir.

Si vous êtes une famille à revenu élevé, vous avez peut-être fait vos courses dans une épicerie haut de gamme et vous passez maintenant à une épicerie moins chère, ou peut-être avez-vous acheté des produits haut de gamme et maintenant vous achetez des produits à bas prix pour économiser de l’argent. Si vous êtes la famille à faible revenu qui achetait déjà les produits à faible revenu à l’épicerie pour personnes à faible revenu, que faites-vous ? Vous ne pouvez rien faire.

L’inflation en ce moment endommage et blesse tous les Américains, mais elle blesse de manière disproportionnée les Américains aux revenus les plus faibles. Et donc la Réserve fédérale, nous devons faire notre part pour rétablir l’équilibre de l’économie.

Noël Roi

Mais est-ce pire d’avoir un salaire plus petit en raison de l’inflation ? Est-ce vraiment pire que de ne pas avoir de salaire du tout ? Je veux dire, nous parlons de gens qui se font virer de leur emploi; nous savons que cela va arriver.

Neel Kashkari

Il n’y a pas de réponse facile, mais je vais le dire de cette façon. L’inflation affecte littéralement tout le monde. Les ravages du chômage, heureusement et malheureusement, touchent un plus petit nombre de personnes. Et il est plus facile pour le gouvernement de cibler l’aide sur un plus petit nombre de personnes que d’essayer de soutenir l’ensemble du peuple américain qui fait face à cette inflation élevée.

Il y a donc une question de chiffres, mais ce n’est pas une histoire facile à raconter à quelqu’un qui perd son emploi, car pour eux, c’est accablant. Mais permettez-moi d’offrir une autre perspective. Lors d’une récente table ronde de dirigeants syndicaux du Minnesota, un dirigeant syndical qui représente les travailleurs des services à faible revenu m’a fait la déclaration suivante, et j’en ai été surpris. Elle a déclaré: “L’inflation est bien pire pour nos membres à faible revenu qu’une récession.”

Et j’ai dit : « Je ne comprends pas cela. Expliquez-moi ça. Comment l’inflation peut-elle être pire que la récession ? »

Elle a dit : « Parce que nos membres savent comment faire face à la récession. Ils perdent leur emploi. Ça arrive tout le temps. Ils comptent sur la famille et les amis. Ils s’entraident pour s’en sortir parce qu’ils ne perdent pas tous leur emploi en même temps. La différence est avec l’inflation, ils sont tous touchés par l’inflation, et il n’y a personne vers qui se tourner pour obtenir de l’aide.

Maintenant, je sais que j’ai d’autres amis dans le mouvement ouvrier qui ont une vision très différente de ce sujet. C’est un sujet très compliqué, et il n’y a pas de réponses faciles. Mais je sais que nous ne pouvons pas permettre à une inflation de 9 % de continuer dans l’économie américaine. Cela ne sera pas bon pour les travailleurs à long terme.

Noël Roi

Je me demande si je peux vous pousser au niveau macro. Vous les filles et les gars de la Fed êtes des gens très intelligents. Il y a beaucoup de docteurs dans la salle à n’importe quelle réunion de la Fed, j’oserais le dire. Deux des 12 présidents de la Fed à ce stade de l’histoire sont noirs. Pourquoi faire quelque chose qui va frapper un segment de la société américaine, les travailleurs noirs et leurs familles, est-il la seule solution que vous ayez ?

Neel Kashkari

Eh bien, d’où vient l’inflation? Elle vient d’une inadéquation entre l’offre et la demande. La demande de biens et de services dans l’économie américaine dépasse de loin la capacité de notre économie à l’approvisionner. À la Fed, les seuls outils dont nous disposons sont des outils de demande. Nous pouvons augmenter ou réduire la demande en augmentant et en abaissant les taux d’intérêt afin de faire baisser la demande.

Nous espérons obtenir de l’aide du côté de l’offre. Plus de travailleurs sortent de la ligne de touche, il y a plus de chaînes d’approvisionnement, ils sont moins gommés à cause de Covid. Plus de gens se sentent en confiance pour retourner au travail parce que les vaccins ont été très efficaces. Toutes ces choses devraient stimuler l’offre de l’économie, puis nous devrons faire moins de travail du côté de la demande pour faire baisser ces deux choses. Les outils de la demande sont les seuls outils dont nous disposons à la Fed.

D’autres décideurs disposent potentiellement d’outils qu’ils peuvent aider du côté de l’offre. Je parle tout le temps aux membres du Congrès et aux sénateurs de ma région, parlant de ces compromis et disant que nous avons besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir du côté de l’offre pour équilibrer ces deux choses.

Noël Roi

La Réserve fédérale se soucie-t-elle des Noirs ?

Neel Kashkari

Absolument. La raison pour laquelle j’ai tant insisté, comme bon nombre de mes collègues, au cours des sept ou huit dernières années sur les communautés noires et d’autres communautés de couleur, c’est que nous voulons nous assurer que nous entendons directement des électeurs importants qui nous sommes chargés de servir. Nous sommes chargés de les représenter. Ils comptent pour l’économie. Ils comptent pour le pays. Ils comptent pour la Réserve fédérale. En fin de compte, nous ne pouvons pas fixer un taux d’intérêt différent pour les Noirs américains et les Blancs américains. Nous devons choisir la politique monétaire pour le pays dans son ensemble. Mais nous voulons nous assurer d’avoir une bonne visibilité dans toutes ces différentes communautés, car elles comptent.