Nedumbram Gopi, acteur vétéran malayalam connu pour Kazhcha, décède à 85 ans

L’acteur de cinéma malayalam vétéran Nedumbram Gopi, connu pour ses rôles pieux dans une poignée de films, a succombé mardi à des maux liés à l’âge dans un hôpital privé, ont indiqué des sources familiales. Il avait 85 ans.



Ancien employé du Kerala State Electricity Board (KSEB) Limited, Gopi est entré dans la ville de clinquant grâce au film primé Kazhcha réalisé par le cinéaste as Blessy. Sa performance touchante en tant que père et grand-père dans la vedette de Mammootty en 2004 avait été largement appréciée.



Il est ensuite apparu dans des rôles petits mais notables dans une poignée de films faisant équipe avec des réalisateurs de premier plan, dont Jayaraj et des acteurs comme Suresh Gopi, Jayaram, etc. Seelabathi, Ashwaroodhan, Anandabhairavi, Alif et Anachandam figuraient parmi les films notables de l’acteur.

LIRE | Anurag Kashyap s’ouvre sur Shamshera, Samrat Prithviraj échoue au box-office, dit “Aditya Chopra ne devrait pas s’asseoir.”