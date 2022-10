Ned Segal change sa biographie en “fan actuel de Twitter” après son départ en tant que directeur financier de l’entreprise

Alors qu’Elon Musk a repris Twitter vendredi, trois hauts dirigeants de la société de réseau social ont été licenciés. Il s’agit notamment de l’ancien PDG Parag Agrawal, du directeur financier Ned Segal et du conseiller juridique en chef Vijaya Gadde. L’ancien directeur financier et “fan actuel” de Twitter a confirmé sa sortie dans une série de tweets. “Jeudi a conclu 5 ans sur Twitter. Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de travailler avec un groupe de personnes aussi incroyable pour construire la place de la ville du monde pour toutes nos parties prenantes. Le travail n’est pas terminé, mais nous avons fait des progrès significatifs », a-t-il écrit. Il a également ajouté que ces 5 dernières années ont été les plus épanouissantes de sa carrière. Découvrez le fil de tweet ici:

Jeudi a conclu 5 ans @Twitter. Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de travailler avec un groupe de personnes aussi incroyable pour construire la place de la ville du monde pour toutes nos parties prenantes. Le travail n’est pas terminé, mais nous avons fait des progrès significatifs. – Ned Segal (@nedsegal) 28 octobre 2022

Les employés de Twitter se sont réunis pour partager leur amour et féliciter Segal pour son incroyable leadership et pour avoir transmis ses connaissances. Ils ont fait remarquer que lui et l’énergie qu’il a apportée à l’entreprise nous manqueront. “Ned, vous avez rendu chaque bénéfice trimestriel amusant et excitant pour nous tous. Votre énergie à partager les résultats avec nous nous manquera, peu importe nos performances. Vous êtes un leader incroyable et l’un des meilleurs », a écrit un utilisateur.

Ned, vous avez rendu chaque bénéfice trimestriel amusant et excitant pour nous tous. Votre énergie à partager les résultats avec nous nous manquera, peu importe nos performances. Vous êtes un leader incroyable et l’un des meilleurs #MerciNed – seda unal calargun (@sedaunal) 29 octobre 2022

Un autre commentaire disait: «Merci Ned pour vos cookies, votre esprit, votre sagesse et votre excellent leadership. Vous nous avez appris à être curieux, à avoir un point de vue, et je n’oublierai jamais notre première rencontre lorsque vous nous avez demandé d’équilibrer le pardon plutôt que la permission. Faire avancer les leçons. Peut-être, bientôt une recette de biscuits au chocolat blanc et aux noix ? »

Merci Ned pour vos biscuits, votre esprit, votre sagesse et votre excellent leadership. Vous nous avez appris à être curieux, à avoir un point de vue et je n’oublierai jamais notre première rencontre lorsque vous avez demandé d’équilibrer le pardon plutôt que la permission. Faire avancer les leçons.

Peut-être, bientôt une recette de biscuits au chocolat blanc et aux noix? — Sonali Bhagwat (@sonalibhagwat) 28 octobre 2022

Un troisième utilisateur a commenté: «Mec, merci pour tout votre leadership et vos connaissances approfondies, en veillant à ce que nous restions opérationnels et solvables. Et vos biscuits. J’ai toujours apprécié votre écoute, votre gentillesse et votre expertise.

Man, merci pour tout votre leadership et vos connaissances approfondies qui garantissent que nous restons opérationnels et solvables. Et vos biscuits. J’ai toujours apprécié votre écoute, votre gentillesse et votre expertise. – Chris Schenk (@cbschenk) 28 octobre 2022

Selon The Print, les trois principaux dirigeants ont reçu des indemnités de départ totalisant 122 millions de dollars. Ce qu’on appelle le «parachute doré» du PDG Parag Agrawal était évalué à 57,4 millions de dollars, le directeur financier Ned Segal a reçu 44,5 millions de dollars et 20 millions de dollars ont été remis au conseiller juridique en chef Vijaya Gadde.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici