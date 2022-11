Ned Rorem, compositeur connu à la fois pour sa musique et ses journaux intimes, décède à 99 ans

Passant en revue “The Paris Diary” pour le Times, Eliot Fremont-Smith a été frappé par la complexité de M. Rorem en tant que “lâche” avoué qui a osé tout dire à une époque où tant de musiciens et d’artistes gays étaient enfermés, et en tant que narcissique scandaleux. qui pourrait pourtant se croire ridicule :

“Dans ma chemise jaune canari”, écrit-il, “mes jambes dorées en short kaki, mes sandales beiges et mes cheveux orange, je ressemble à un pot de miel.” Mais il poursuit : « Dernières paroles célèbres de Ned Rorem, écrasé par un camion, rongé par la vérole, piqué par des guêpes, dans une douleur atroce : ‘De quoi j’ai l’air ?’ »

Les parties érotiques du journal pourraient également être autodérision. Traipant à travers l’Europe dans un état de chagrin d’amour larmoyant pour un Italien, il a observé: «Le choix de l’amant est votre propre affaire, mais si vous êtes Beethoven amoureux d’une fille à chapeau, ou une fille à chapeau amoureux de Beethoven, ou Tristan, ou Juliette, ou Aschenbach, ou le soldat en congé, la souffrance est tout aussi intense et son expression tout aussi banale.

M. Rorem a dévoilé de nombreuses connaissances homosexuelles au fil des ans et il en connaissait les conséquences. Pourtant, lors d’une conversation avec le Times en 1987, il a déclaré à l’intervieweur quelque peu incrédule que “il ne m’est jamais venu à l’esprit que quoi que ce soit que vous disiez à propos de quelqu’un puisse être la mauvaise chose à dire”.

Malgré tous ses enchevêtrements romantiques et sa forte consommation d’alcool, les années à Paris ont produit beaucoup de travail, et il est retourné aux États-Unis avec son avenir en main : une bourse Guggenheim et la perspective d’une succession de commandes, de subventions de fondation et de postes universitaires.

De retour chez lui, il se tourne de plus en plus vers les poètes américains pour les textes de sa chanson. Son cycle de chansons de 1963 “Poems of Love and the Rain” a utilisé le travail d’Emily Dickinson, Donald Windham, Jack Larson et Theodore Roethke, entre autres. Suivent « War Scenes », avec un texte de Walt Whitman, et au cours des quatre décennies qui suivent, des dizaines de chansons et de cycles de chansons supplémentaires.

Il a également continué à écrire des pièces instrumentales, grandes et petites, dont “String Symphony”. Il a été créé par l’Orchestre symphonique d’Atlanta en 1985 et son enregistrement par l’orchestre a remporté un Grammy Award pour un enregistrement orchestral exceptionnel en 1989.