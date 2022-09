Ned Fulmer de ‘Try Guys’ reçoit un contrecoup sur les réseaux sociaux pour avoir trompé sa femme

Ned Fulmer ne fait plus partie de la troupe de comédie virale YouTube The Try Guys, après avoir admis avoir «une relation de travail consensuelle» avec un collègue. Cela s’est produit après que des photos d’eux s’embrassant aient été divulguées sur Reddit. Fulmer, a confirmé mardi: “La famille aurait toujours dû être ma priorité, mais j’ai perdu le focus et j’ai eu une relation de travail consensuelle.” Le groupe a également confirmé qu’il ne travaillait plus avec les Try Guys. Depuis que la nouvelle a éclaté, Fulmer a reçu beaucoup de réactions négatives sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de gens le comparent également à Adam Levine. “Cette situation de Ned Fulmer est mon Adam Levine”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit, Ned Fulmer, un père de 2 enfants avec sa femme Ariel, qui parle toujours de combien il l’aime, l’a TROMPÉE avec son employé beaucoup plus jeune qui est ENGAGÉ, seulement pour que son fiancé reçoive une preuve vidéo de l’affaire et continuez à dire à Ariel, c’est tellement énervant et déchirant », a écrit un autre utilisateur. Voici quelques réactions :

cette situation de Ned Fulmer est mon Adam Levine — 🌿 (@HarrysDoIlHouse) 27 septembre 2022

Je suis absolument navré par les nouvelles de tricherie de Ned Fulmer. Ne me parle pas — Dani California🌴 (@Danielle_ide1) 28 septembre 2022

tout ce fiasco de ned fulmer et d’essais de gars m’a fait réaliser que beaucoup de mes pairs consomment leur contenu – vainqueur (@besoonyuh) 28 septembre 2022

Moi expliquant tout le Ned Fulmer trompant le drame d’Ariel à mon petit ami de 6 ans, puis demandant à toutes les questions si nous étions dans la même situation pic.twitter.com/tHw0GbhTGi — Sydney (@SydneyNmiller) 28 septembre 2022

moi chez le dermatologue aujourd’hui expliquant le scandale de la tricherie de ned fulmer à mon pauvre médecin de 45 ans qui ne sait même pas ce qu’est un gars d’essai pic.twitter.com/53ZmNsVLmR – Mac (@GLUPSH1TTO) 28 septembre 2022

les mecs tentent l’adultère pic.twitter.com/HdaEO5My3I – katherine pierce sympathisant (@TeeNotHereRN) 27 septembre 2022

Cela survient juste un jour après qu’Adam Levine a répondu aux allégations de tricherie portées contre lui par le modèle Instagram Sumner Stroh. Reprenant ses histoires sur Instagram, le leader de Maroon 5 a écrit qu’il avait fait preuve d’un “mauvais jugement” en parlant à quelqu’un d’autre que sa femme de manière flirteuse, mais a nié avoir eu une liaison. “Je n’ai pas eu de liaison, pourtant, j’ai franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie”, écrit-il. Levine a ajouté que cela devenait parfois inapproprié et qu’il avait pris des “mesures proactives” pour remédier à la situation avec sa famille.

Levine a écrit qu’il assumait “l’entière responsabilité” de son erreur et a ajouté qu’il ne recommencerait plus jamais. “Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte pour moi a été la plus grande erreur que je puisse commettre. Il a insisté pour que sa famille s’en sorte ensemble. Levine est mariée au mannequin Victoria’s Secret Behati Prinsloo depuis 2014, et ils attendent un troisième enfant ensemble.

