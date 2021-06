Ned Beatty, qui, au cours d’une carrière d’acteur prolifique qui a duré plus de quatre décennies, a remporté une nomination aux Oscars pour son rôle dans « Network » et a donné une performance effrayante en tant qu’homme de plein air du week-end agressé par des brutes de l’arrière-pays dans « Deliverance », est décédé dimanche à sa maison à Los Angeles. Il avait 83 ans.

Sa mort a été confirmée par Deborah Miller, la manager de M. Beatty, qui n’a pas immédiatement fourni de détails sur la cause.

M. Beatty est apparu dans plus de 150 films et projets télévisés au cours de sa carrière, souvent interprété dans des rôles de soutien. Alors que l’acteur costaud n’était pas connu comme un homme de premier plan à l’écran, il s’est associé à certains des films les plus durables d’Hollywood.

Ses crédits incluent « All the President’s Men » (1976), « Superman » (1978), « Rudy » (1993) et « Back to School » (1986).