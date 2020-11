Nécrologie d’Hollywood, la suite. Maintenant en streaming.

LOS ANGELES – «Hollywood est comme l’Egypte: plein de pyramides effondrées. Ça ne reviendra jamais. Il continuera à s’effriter jusqu’à ce que finalement le vent souffle le dernier accessoire de studio sur le sable. David O. Selznick, le producteur de l’âge d’or, a fait cette sombre proclamation en 1951. Une nouvelle technologie de divertissement, la télévision, émasculait le cinéma en tant que force culturelle, et les studios de cinéma avaient commencé à se fossiliser en entreprises axées sur les résultats. Comme l’a dit Selznick, Hollywood avait été «saisi par un petit groupe de comptables et transformé en une industrie indésirable». Depuis, Hollywood n’a cessé de rédigé sa propre nécrologie. Il est mort lorsque des intrus comme Gulf + Western Industries ont commencé à acheter des studios dans les années 1960. Et encore quand «Star Wars» (1977) et «Superman» (1978) ont transformé les films en publicités jouets. Les années 1980 (magnétoscopes), les années 1990 (l’essor des super-conglomérats médiatiques), les années 2000 (suites fantastiques sans fin) et les années 2010 (Netflix, Netflix, Netflix) ont chacun apporté de nouvelles séries d’essorage existentiel. Sous le tumulte, cependant, l’essence de l’industrie cinématographique est restée intacte. Hollywood a continué à croire en lui-même. Bien sûr, nous produisons des déchets au plus petit dénominateur commun, les cadres de studio concéderaient plus de 40 $ de salades au Polo Lounge. C’est ainsi que nous élaborons nos chiffres trimestriels. Mais nous pouvons encore générer le coup de tonnerre occasionnel, avec des films ambitieux comme «Get Out» et «1917» et «Black Panther» et «Once Upon a Time… in Hollywood» arrivant sur les grands écrans et dominant la culture pendant des mois.

Dans un souffle: tout est perdu! Big Tech va nous manger vivants. Dans le suivant: tout le monde nous aime toujours. Regardez tous ces fans aux yeux de moulinet qui achètent des billets. Mais le moment de crise dans lequel se trouve maintenant Hollywood est différent. Au cours des 110 ans d’histoire de l’industrie cinématographique américaine, jamais autant de bouleversements ne sont arrivés aussi vite et sur autant de fronts, laissant de nombreux écrivains, réalisateurs, directeurs de studio, agents et autres travailleurs du cinéma désorientés et démoralisés – errant dans «l’obscurité totale, »Comme me l’a dit une productrice de longue date. Ce sont des gens mélodramatiques par nature, mais parlez-en suffisamment à eux et vous aurez le sentiment fort que leur peur est réelle cette fois. Le streaming, le coronavirus et d’autres défis se sont-ils combinés pour emporter – enfin, sans équivoque – les derniers vestiges d’Hollywood? “Les neuf derniers mois ont ébranlé l’industrie du cinéma jusqu’à ses os”, a déclaré Jason Blum, le producteur de puissance dont les crédits vont de la série “The Purge” à “BlacKkKlansman.”

La sensation d’un décor de cinéma démonté Le streaming, bien sûr, perturbe le secteur du divertissement depuis un certain temps. Netflix a commencé à diffuser des films et des émissions de télévision via Internet en 2007. En 2017, Disney essayait de suralimenter ses propres ambitions de streaming en soumissionnant pour 21st Century Fox de Rupert Murdoch, avalant finalement la majeure partie de l’entreprise pour 71,3 milliards de dollars dans le but d’agrandir sa bibliothèque du contenu et prendre le contrôle de Hulu.