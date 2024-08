Nécrologie de Sven-Goran Eriksson : calme, digne, positif, mais jamais facile à supporter

C’était avant une conférence de presse de Manchester City lorsqu’un responsable du club inquiet est entré dans la salle pour avertir tout le monde que – et c’est une histoire qui semble pertinente maintenant – Sven-Goran Eriksson était plus en colère qu’il ne l’avait jamais vu.

Eriksson avait pris le poste à City en 2007, à l’époque où l’argent n’arrivait pas encore à l’est de Manchester, comme première nomination dans le football depuis la fin de son mandat de manager de l’équipe nationale d’Angleterre.

Mais la presse à scandale avait développé une obsession pour sa vie privée et il y avait une certaine intrigue selon laquelle, tout au long de ses 11 mois à Manchester, il préférait occuper la suite présidentielle de l’hôtel Radisson plutôt que de suivre la voie plus conventionnelle de l’achat ou de la location d’une maison.

Un photographe avait réussi à pointer son objectif directement sur le bar de l’hôtel depuis la rue en contrebas et une série de photos de première page avait été publiée, montrant Eriksson dansant avec une jeune femme qui n’était pas sa partenaire. Il semblait la serrer fort. Sur la dernière photo, il semblait que sa main avait descendu le bas de son dos. Qui était cette mystérieuse brune ? Sven était-il de nouveau en train de faire ses vieux tours ?

Eh bien, il s’est avéré que c’était sa fille et cela en dit peut-être long sur les scrupules de certains journaux à gros tirage qui s’étaient donné pour mission d’espionner sa vie.

Sven, on nous avait prévenus, voulait s’en occuper. Il était apparemment sur le pied de guerre. Et « nous », dans ce cas, fait référence aux journalistes de football de Manchester, habitués depuis longtemps à se faire roussir les sourcils par les coups de langue féroces de Sir Alex Ferguson, connus sous le nom de « traitement au sèche-cheveux ».

Ce que nous n’avions jamais vu, c’était la version d’Eriksson et, soyons honnêtes, il avait toutes les raisons d’être furieux. Il n’avait pourtant pas l’air trop en colère quand il est entré. « Aujourd’hui, dit-il, ce n’est pas bon. »

Et, bon sang, c’était tout. Il souriait, tendait la main pour nous accueillir tous, un par un. Pas de cris, pas de menaces. C’était typique de Sven : tuer tout le monde par gentillesse.

Pourquoi raconter cette histoire maintenant ? Peut-être qu’elle nous en dit long sur la façon dont cet homme voyait la vie et pourquoi la nouvelle de sa mort, à l’âge de 76 ans, a suscité tant d’hommages de la part de personnes qui ont passé du temps en sa compagnie et qui ont leurs propres histoires sur cette manière charmante et calme.



Eriksson supervise l’entraînement de l’Angleterre (Gareth Copley – PA Images/PA Images via Getty Images)

Ne vous y trompez pas : il n’a jamais été un joueur facile à supporter, comme Ferguson lui-même a pu en témoigner lors de cet appel téléphonique conflictuel lorsqu’Eriksson l’a informé que, oui, il avait l’intention d’emmener Wayne Rooney à la Coupe du monde 2006, complètement contre la volonté du manager de United, le joueur se remettant d’une fracture du métatarse.

Dans les années qui ont suivi, Eriksson rigolait en se remémorant la réponse de Ferguson, qui était classée X, et la façon dont, dans les pires moments, le Suédois devait tenir son téléphone loin de son oreille. Mais Eriksson a tenu bon. Il a refusé de se laisser abattre et, au final, il a obtenu gain de cause.

Aucun manager avec le palmarès d’Eriksson, dont 18 trophées remportés avec des clubs en Suède, au Portugal et en Italie, n’aurait pu travailler dans le football aussi longtemps sans une arrogance sans faille. Il l’a simplement mieux caché que d’autres, peut-être.

Son premier poste de manager a eu lieu en 1977 avec Degerfors en Suède. Le dernier a eu lieu en 2019 avec l’équipe nationale des Philippines. Entre-temps, il a dirigé l’Angleterre pendant cinq ans, une saison avec Manchester City, une année à Leicester City et sept mois en tant que directeur sportif de Notts County, quittant tous ces postes dans des circonstances qui ne qualifieraient pas normalement quelqu’un de trésor national (d’outre-mer).

Et pourtant, c’est ce que l’on ressent depuis un certain temps, en particulier depuis qu’il a parlé de son cancer du pancréas et qu’il a accepté qu’il n’allait pas gagner son combat contre cette maladie brutale et indiscriminée.

La réaction d’Eriksson à cette nouvelle a dépassé le cadre du sport. Elle lui a rappelé qu’aussi important que soit le football, il comprenait les priorités de la vie. Il s’est toujours senti à l’aise dans sa peau, mais tout le monde ne se sent pas capable de parler aussi publiquement et de rayonner d’un tel optimisme quand il regarde la mort en face. Tout le monde n’a pas envie de faire savoir qu’il vit ses derniers mois ou semaines.

Bien sûr, il n’a jamais vu les choses de cette façon. Il voulait dire au revoir. Et, Sven étant Sven, il voulait aussi dire merci. À une époque où Internet, le football et les réseaux sociaux peuvent former un mélange assez épouvantable, il semblait déterminé à apporter quelque chose de différent dans les foyers de parfaits inconnus. Ses messages étaient empreints de chaleur et de gentillesse.

C’était également réciproque.

Si Eriksson avait une liste de choses à faire avant de mourir, il aurait aimé entraîner Liverpool. Il a adoré quand le club qu’il soutenait quand il était enfant l’a invité à entraîner Liverpool lors d’un match de charité contre l’Ajax en mars. C’était, a-t-il dit, « absolument magnifique » de prendre place sur le banc d’Anfield.

Ce ne sont là que quelques-uns des moments récents où l’on a eu l’impression qu’à une autre époque, sa présence dans le football anglais était perçue comme un affront par de nombreuses personnes.



Eriksson réalise son ambition de diriger Liverpool à Anfield (Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)

John Barnwell, de la League Managers Association, a qualifié d’« insulte » envers ses membres la confirmation en 2001 par la Fédération anglaise de football d’avoir invité un non-Anglais à occuper le poste laissé vacant par le départ de Kevin Keegan. Gordon Taylor, de la Professional Footballers’ Association, a accusé la FA de « trahir son héritage ». Une chronique tristement célèbre du Daily Mail s’est exclamée que le football anglais avait décidé de « vendre son droit d’aînesse dans le fjord à une nation de sept millions de skieurs et de lanceurs de marteau qui passent la moitié de leur année à vivre dans l’obscurité ».

La vitesse à laquelle ces opinions ont changé une fois que l’Angleterre a commencé à gagner sous la direction de son nouveau manager est quelque chose d’assez impressionnant. De toute façon, l’homme en question n’a jamais semblé trop perturbé.

« La Suède avait un sélectionneur anglais (George Raynor) en 1958 lorsqu’elle a atteint la finale de la Coupe du monde », a déclaré Eriksson. « Pourquoi alors un Suédois ne devrait-il pas choisir l’Angleterre ? J’ai lu le livre The Second Most Important Job In The Country, qui traite des sélectionneurs anglais de 1949 à Kevin Keegan. Il montre qu’ils ont tous été qualifiés d’idiots à un moment donné, même Sir Alf Ramsey (le sélectionneur vainqueur de la Coupe du monde en 1966), donc je savais à quoi m’attendre. »

Il ne s’est pas toujours débrouillé, notamment lorsqu’il a assisté à une réunion avec ce qu’il croyait être un riche homme d’affaires quelques mois avant la Coupe du monde 2006, où il a été enregistré en train d’admettre qu’il serait prêt à quitter son poste en Angleterre pour entraîner Aston Villa. Le « faux cheikh » s’est avéré être un journaliste infiltré de News of the World.

Il était peiné de ne pas pouvoir proposer quelque chose de vraiment substantiel avec la soi-disant « Génération dorée », composée de Michael Owen, David Beckham, Rio Ferdinand, John Terry, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes et plusieurs autres stars de l’époque.



La « génération dorée » n’a pas été à la hauteur sous la direction d’Eriksson (Claudio Villa/Getty Images)

Certes, la victoire 5-1 en Allemagne en 2001 fait partie des meilleurs résultats de l’Angleterre, mais Eriksson, derrière son sourire poli et ses lunettes de hibou, brûlait d’un désir de compétition. Il en voulait désespérément plus, surtout lorsque l’ouragan Rooney est apparu et a commencé à faire tomber ses adversaires. C’est Eriksson, vous vous en souvenez peut-être, qui l’a comparé à Pelé.

Mais Eriksson n’a jamais voulu être défini uniquement comme un entraîneur de football. Il a mené une vie nomade, notamment en Chine, en Thaïlande et à Dubaï, et en équipe nationale avec le Mexique et la Côte d’Ivoire.

Même lorsque le cancer s’est déclaré, il était déterminé à découvrir davantage le monde, à explorer de nouveaux endroits et à élargir ses connaissances.



Eriksson reçoit les applaudissements des fans d’un autre de ses anciens clubs, la Lazio, en mai (Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Il habitait à Sunne, en Suède, et c’est là qu’il a enregistré le message d’adieu qui a été envoyé la semaine dernière. « J’ai eu une belle vie. Nous avons tous peur du jour où nous mourrons, mais la vie est aussi une question de mort », a-t-il déclaré.

En le revoyant aujourd’hui, on se rappelle l’un de ses plus grands dons : son calme exceptionnel dans les circonstances les plus difficiles. Sa dignité, sa positivité. On pourrait penser qu’il l’a publié trop tôt. Mais il avait tout prévu. Il sourit, juste à la fin.

« J’espère que vous vous souviendrez de moi comme d’un gars positif qui essayait de faire tout ce qu’il pouvait faire », a-t-il déclaré. « Ne soyez pas désolé. Souriez. Merci pour tout – entraîneurs, joueurs, public, c’était fantastique. Prenez soin de vous et prenez soin de votre vie. Et vivez-la. »

(Photo du haut : Clive Mason/Getty Images)