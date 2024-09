Nécrologie de Rebecca Horn | Sculpture

En 1967, l’artiste Rebecca Horn a passé une grande partie de l’année dans un sanatorium allemand. Lors d’une pause dans ses études à Hambourg, où elle travaillait avec des fibres de verre toxiques, elle a gravement endommagé ses poumons. Cloué au lit, Horn, pour affronter sa solitude, a fait des croquis de son propre corps, auxquels elle a ajouté une extraordinaire série d’appendices, symboles de sa propre claustrophobie et de sa dépendance à l’égard du matériel hospitalier encombrant qui l’aidait à respirer. Sur l’un d’eux, une énorme corne dépasse de sa tête, sur un autre, des pendules pendent d’un masque facial. Sur d’autres, on trouve des camisoles de force, et des tuyaux et des tuyaux attachés aux seins de manière effrayante.

Concert à l’envers 3, 1987. Photographie : Rebecca Horn

Une fois libéré, Horn a utilisé ces dessins pour créer certaines des 22 sculptures « d’extension du corps » de l’artiste, elles-mêmes utilisées dans des performances et des films : dans Unicorn (1970), la corne géante disgracieuse est attachée à la tête d’une femme qui marche nue dans un champ ; Pencil Mask (1972) est un couvre-chef d’apparence torturée, d’où sortent une série de crayons, porté par Horn pour créer des dessins ; Finger Gloves (1972) allonge de manière grotesque les doigts de l’interprète jusqu’au sol, une œuvre qui aurait inspiré le film Edward Scissorhands de Tim Burton.

Ces œuvres ont fait de Horn, décédée à l’âge de 80 ans, l’une des artistes les plus provocatrices du moment, même si toute valeur choquante a été strictement utilisée pour transmettre ses thèmes de transhumanisme, de technologie et de bioéthique, et non pour sa propre promotion. En 2023, son galeriste américain de longue date, Sean Kelly, a déclaré au Guardian : « Elle appartient à une génération d’artistes qui étaient de vrais artistes sérieux. Elle ne fait pas un sac à main Louis Vuitton ou quelque chose comme ça. »

En 1972, le conservateur Harald Szeemann Elle a exposé ses œuvres à la Documenta 5 de Kassel, où elle était la plus jeune artiste. Un an plus tard, elle a eu sa première exposition personnelle à la Galerie René Block, à Berlin-Ouest. De plus en plus discrète à mesure que sa renommée grandissait, elle apparaissait moins dans ses propres œuvres, se lançant dans une série de sculptures cinétiques (en partie inspirées par son amour d’enfance pour le roman proto-dadaïste de Raymond Roussel Locus Solus, centré sur les inventions dérangées d’un scientifique). Peacock Machine (1981) présentait des plumes blanches animées par des moteurs ; Ballet of the Woodpeckers (1986) était une salle de miroirs qui résonnait avec le tapotement régulier de marteaux motorisés contre la vitre. Elle a commencé à être attirée par les expositions dans des lieux très fréquentés : Ballet of the Woodpeckers a d’abord été installé dans un hôpital psychiatrique de Vienne au profit de ses résidents avant d’entrer dans une galerie.

Gants pour les doigts, 1972. Photographie : Achim Thode/Rebecca Horn

L’angoisse personnelle que Horn avait canalisée auparavant a également été remplacée par des explorations de traumatismes hérités et culturels. Invitée à exposer au Skulptur Projekte Münster en 1987, elle a choisi d’exposer une nouvelle commande dans une tour dans laquelle la Gestapo avait torturé des prisonniers : Concert in Reverse comprenait 42 marteaux mécaniques et 40 bougies funéraires. « L’aspect tragique ou mélancolique est important pour moi. Je ne veux même pas [the installations] « travailler pour toujours », a-t-elle dit un jour.

Parfois, elle traitait de politique contemporaine : Bees’ Planetary Map (1998), composée d’une salle de ruches vides accompagnée d’un enregistrement fantomatique d’abeilles vidant une ruche, a été réalisée en réponse aux horreurs qui se déroulaient alors dans l’ex-Yougoslavie.

Rebecca Horn est née à Michelstadt, en Allemagne, de Ernst et Margarethe. Ernst était un industriel passionné d’opéra, une forme d’art que Rebecca adorait, mais c’est sa gouvernante roumaine qui lui a appris à dessiner.

En 1963, elle s’inscrit à la Hochschule für Bildende Künste de Hambourg pour y étudier l’art. Après s’être remise de sa maladie pulmonaire, elle obtient une bourse pour étudier à la Saint Martin’s School of Art (aujourd’hui Central Saint Martins) à Londres en 1971.

Après la Documenta 5 (elle y retournera en 1977, 1982 et 1992), une exposition à la René Block Gallery de New York précipite son installation dans la ville pour une décennie. « Si un pays me demande de réaliser une œuvre pour lui, j’y vais et j’y vis », a-t-elle déclaré à l’auteure Jeannette Winterson pour le Guardian en 2005. « J’utilise mon corps, j’utilise ce qui m’arrive et je crée quelque chose. » Aux États-Unis, elle découvre le ballet et réalise Der Eintänzer (1978), un film de 47 minutes qui culmine avec de jeunes danseuses qui tentent des pas tout en étant attachées les unes aux autres.

En 1981, Horn revient définitivement en Europe, d’abord à Paris, puis à Berlin, où elle occupe un poste d’enseignante à l’Université des Arts en 1989, le premier d’une longue série de postes similaires qu’elle occupera bien après avoir dû faire face à des besoins financiers. En 2009, après avoir quitté l’enseignement, elle s’installe dans la station balnéaire de Bad König, où elle installe son atelier dans l’ancienne usine textile de son grand-père.

Le Baiser du Rhinocéros, 1989, acier, aluminium et moteurs électroniques. Photographie : Julia Giebeler/Avec l’aimable autorisation de l’atelier Rebecca Horn et de la Galerie Thomas Schulte

En 1989, elle réalise Kiss of the Rhinoceros, une œuvre cinétique dans laquelle deux pinces en acier courbées, chacune dotée d’une corne métallique à lame, sont réunies par un moteur, pour l’exposition Magiciens de la Terre, au Centre Pompidou, à Paris. L’œuvre est à nouveau présentée à la Biennale de Venise en 2022, la quatrième fois que l’artiste participe à l’exposition principale de la biennale.

En 1993, une rétrospective de milieu de carrière de son travail a été organisée par le Guggenheim de New York, et a été présentée dans des musées de toute l’Europe, avec une double programmation aux galeries Tate et Serpentine de Londres. L’œuvre de Horn est revenue au Royaume-Uni en 2005 pour une autre rétrospective, cette fois à la Hayward Gallery de Londres. En 2019, le Centre Pompidou-Metz et le Musée Tinguely de Bâle ont organisé des expositions simultanées. En avril de cette année, la Haus der Kunst München a accueilli une autre rétrospective, qui est ouverte jusqu’en octobre, et ce mois-ci, une exposition a été inaugurée dans sa galerie berlinoise, Thomas Schulte.