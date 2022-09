Les Européens devraient apprendre pourquoi la confrontation avec la Russie doit se poursuivre, a déclaré le chef de la diplomatie de l’UE

L’UE doit s’attaquer aux éléments du public qui souhaitent que le conflit ukrainien se termine le plus rapidement possible, et la récente offensive de Kiev dans le nord-est y a contribué, selon Josep Borrell, haut responsable de l’UE pour les relations extérieures et la sécurité.

« Il y a une tentation d’abandonner [Ukraine] dans une partie de la société européenne », a-t-il déclaré au journal El Mundo dans une interview publiée jeudi. Personnes « veulent mettre fin à la guerre parce qu’ils ne peuvent pas en supporter les conséquences, les coûts. Il faut combattre cette mentalité. L’offensive sur le front nord-est y contribue.

Borrell faisait référence à l’opération ukrainienne de la semaine dernière, au cours de laquelle les troupes de Kiev ont poussé les forces russes hors de vastes étendues de la région de Kharkov. Certains responsables américains ont revendiqué le mérite au nom de la communauté du renseignement américain pour les avances.

Selon Borrell, l’offensive ukrainienne était un “bouffée d’air frais” pour Bruxelles puisqu’elle sert d’affirmation que sa stratégie était “du son.” Il a déclaré à plusieurs reprises que la Russie devait être vaincue sur le champ de bataille pour que les hostilités en Ukraine cessent.

Le responsable a déclaré au journal que la stratégie de l’UE visant à punir la Russie nécessitait beaucoup de temps pour que les sanctions agissent, et que les gens devaient s’y préparer.

« C’est comme un régime. En une semaine, vous ne perdrez peut-être pas un kilo, mais vous devez continuer », a-t-il dit, réitérant la métaphore qu’il a utilisée mardi lors d’un discours au Parlement européen.

Lire la suite Borrell compare les sanctions anti-russes à un “régime”

L’UE s’est jointe aux États-Unis pour envoyer une aide militaire à l’Ukraine et imposer des sanctions économiques à la Russie. Cela a coûté cher aux économies européennes, qui doivent maintenant faire face à la flambée des prix de l’énergie et aux pénuries potentielles de gaz naturel en raison de la décision de leurs gouvernements de se découpler des approvisionnements russes.

Borrell a minimisé les sombres prédictions selon lesquelles l’hiver prochain pourrait devenir un désastre pour l’UE.

« Il y a des forces politiques d’opposition qui disent que nous allons mourir de froid. Certaines de ces personnes qui disent que ce ne sont pas des radicaux idéologiques, ils insistent sur le fait que la voie que nous prenons est folle », il a dit.

Il a suggéré que le gouvernement de l’UE devait faire un meilleur travail de « éduquer » les gens sur la situation.