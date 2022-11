Neco Williams révèle le chagrin derrière les larmes après l’ouverture de la Coupe du monde du Pays de Galles au Qatar | Nouvelles du monde

Neco Williams a révélé qu’il avait disputé le match d’ouverture de la Coupe du monde du Pays de Galles contre les États-Unis après avoir appris que son grand-père était décédé.

L’arrière latéral de Nottingham Forest, âgé de 21 ans, était en larmes après le match au stade Al Rayyan de Doha, Qatarqui a terminé 1-1.

Il a déclaré que 24 heures seulement avant le coup d’envoi, sa mère l’avait appelé pour lui annoncer “la nouvelle la plus difficile à laquelle j’ai jamais eu à faire face”.

Dernière coupe du monde – Grealish critique la situation stupide du brassard

“Pour passer de pleurer toute la journée à commencer dans un Coupe du monde le match a été extrêmement difficile mais je m’en suis sorti grâce au soutien de mes coéquipiers et de ma famille”, a-t-il écrit sur Twitter.

“Je lui dédie donc ce match et un point important.”

Il a écrit plus tard sur Instagram : “Hier a été la nouvelle la plus difficile à laquelle j’ai jamais eu à faire face et j’ai écouté ma mère me dire que mon grand-père est décédé la nuit dernière.

“Il a été partout dans le monde pour me voir jouer au football depuis que j’ai commencé à jouer à Liverpool à 6 ans.

“Il ne m’a jamais dit si j’avais fait un bon match parce qu’il a toujours dit que je devais m’améliorer chaque jour et c’est pourquoi je suis là où je suis maintenant !

“Alors je lui dédie ce match parce que je sais qu’il me regarde très fièrement.”

Un penalty tardif marqué par le capitaine Gareth Bales méritait Pays de Galles un match nul hier soir dans leur premier match de Coupe du monde depuis 64 ans.

C’était le 41e but de Bale en 109 apparitions pour son pays.

Gareth Bale du Pays de Galles réagit après avoir marqué. Photo : AP



Le Pays de Galles affrontera ensuite l’Iran vendredi matin, tandis que les États-Unis affronteront l’Angleterre, leader du groupe B, dans la soirée du même jour – après L’équipe de Gareth Southgate a gagné 6-2 plus tôt lundi.

Le patron du Pays de Galles, Robert Page, a déclaré: “Ils avaient l’air bien, l’Angleterre. Ils sont les favoris pour remporter le groupe. Les États-Unis sont les deuxièmes favoris.

“Il y aura quelques surprises en cours de route. Nous allons juste planifier un match difficile vendredi et voir où cela nous mènera dans le dernier match contre l’Angleterre.”