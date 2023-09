"Nécessité urgente": Biren Singh après une réunion sur une clôture frontalière de 70 km

Un projet visant à étendre la clôture frontalière entre l’Inde et le Myanmar de 70 km a été discuté aujourd’hui lors d’une réunion au milieu de concerts sur les immigrants illégaux entrant à Manipur en provenance du Myanmar voisin, a déclaré le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, dans un message sur X, anciennement Twitter.

La réunion de M. Singh avec le secrétaire en chef et les responsables de la Border Roads Organisation (BRO), de la police d’État et du ministère de l’Intérieur intervient un jour après qu’il a demandé au centre de mettre fin au « régime de libre circulation » le long de la frontière entre l’Inde et le Myanmar.

Le « régime de libre circulation » permet aux personnes vivant à proximité des deux côtés de la frontière indo-birmane de parcourir 16 km sur le territoire de l’autre sans aucun papier. Pour cette raison, les immigrants illégaux pourraient échapper aux forces de sécurité car ils sont stationnés à au moins 14-15 km à l’intérieur du territoire indien, a déclaré samedi le ministre en chef aux journalistes dans la capitale de l’État, Imphal.

« J’ai tenu une réunion avec les responsables du BRO et délibéré sur le plan visant à commencer la construction de 70 km supplémentaires de clôture frontalière le long de la frontière indo-birmane. J’ai été rejoint par le secrétaire en chef du DGP et des responsables du ministère de l’Intérieur », a déclaré M. Singh. dans la poste.

« Compte tenu de l’augmentation de l’immigration clandestine et du trafic de drogue en provenance du pays voisin, la sauvegarde de nos frontières poreuses est devenue une nécessité urgente », a-t-il déclaré.

Les cinq districts de l’Est du Manipur partagent une frontière de 400 km avec le Myanmar et moins de 10 pour cent de sa frontière internationale avec le Myanmar est clôturée, laissant la région largement ouverte au trafic de drogue. La longueur totale de la frontière entre l’Inde et le Myanmar est de 1 600 km.

Les experts en stratégie affirment que si la clôture de toute la frontière n’est pas possible pour des raisons de topographie et de coûts, des sections clés de la frontière internationale, d’où a lieu la plus forte infiltration d’immigrés illégaux, peuvent être facilement clôturées.

« Nous devons rester concentrés sur les vrais problèmes de l’État, à savoir faire face à l’afflux d’immigrés illégaux, entreprendre des activités sociales pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays et lutter contre la culture massive du pavot », a déclaré samedi M. Biren aux journalistes.

Le BRO apporte son soutien aux forces armées et entreprend des projets en Inde et dans les pays amis. Ces projets comprennent généralement le développement de routes, de ponts et d’aérodromes dans des environnements hostiles boudés par les entreprises privées, que ce soit pour des raisons de sécurité liées aux hostilités ou en raison de défis environnementaux.

Plus de 175 personnes sont mortes et plusieurs centaines ont été blessées depuis que des violences ethniques ont éclaté à Manipur le 3 mai, à la suite d’une marche de solidarité tribale dans les districts des collines pour protester contre la demande du statut de tribu répertoriée des Meiteis, majoritaires dans la vallée.

L’État revient lentement à la normale au milieu d’échanges de coups de feu intermittents entre les forces de sécurité et les mécréants.