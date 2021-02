Il y a une chance de «faire pression» sur Joe Biden pour qu’il adopte des politiques progressistes, et la pandémie de Covid-19 a mis en évidence le besoin urgent de soins de santé universels, a déclaré le fils du sénateur américain Bernie Sanders, Levi Sanders, à RT.

Sanders, un stratège en politique de campagne, a déclaré à Afshin Rattansi de RT sur Going Underground que le système à payeur unique que les Américains appellent Medicare-for-all bénéficie du soutien populaire aux États-Unis et qu’il est plus que jamais nécessaire.

« C’est absolument une nécessité au milieu de la pire pandémie que nous ayons connue, probablement, depuis cent ans. Il est extrêmement important que nous ayons des soins de santé garantis à chaque homme, femme et enfant, » il a dit.

Le principal problème avec le président Joe Biden, cependant, est qu’il «Traîne avec de nombreux lobbyistes», Ajouta Sanders.

«Je ne sais pas s’il comprend même toute l’étendue de ce qui se passe dans le pays. C’est la triste réalité » Dit Sanders.

Nous avons un Congrès démocratique. Nous n’avons pas vraiment d’excuse pour ne pas avoir un système de santé Medicare pour tous à payeur unique. Il doit y avoir une pression énorme de la part du Caucus progressiste et de beaucoup de gens pour dire: «Joe, dans le pays le plus riche de l’histoire du monde, tout le monde devrait avoir droit à des soins de santé.

Bernie Sanders était le principal opposant démocrate de Biden à l’élection présidentielle de 2020 et l’a approuvé après avoir perdu les primaires. En entrant à la Maison Blanche, Biden a choisi de ne nommer ni le sénateur du Vermont ni ses alliés à aucun poste de cabinet.

Malgré le revers, Levi Sanders a appelé Biden « Un gars raisonnable » avec qui les progressistes peuvent travailler sur un collège sans frais de scolarité, des congés familiaux et médicaux payés, et la question de l’inégalité des revenus.

Sanders était également convaincu que Biden est «Va soutenir un salaire minimum de 15 $.»

« Et il va certainement faire ça? » Demanda Rattansi. Sanders a répondu: « Absolument, » ajoutant que les progressistes doivent travailler en termes de « Petites étapes » pour pousser leur programme à la Maison Blanche.

Regardez l’interview complète ici:

