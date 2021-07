N’écartez pas l’Espagne lorsqu’elle affronte l’Italie favorite en demi-finale de l’Euro 2020

La dure réalité pour l’Espagne est qu’elle ne devrait probablement pas être en finale dimanche. Mais la beauté du football, c’est qu’ils pourraient l’être.

Il y a de bonnes raisons de regarder les deux équipes qui vont se battre pour le ballon, lutter pour le contrôle du milieu de terrain à Wembley mardi soir et penser : « Azzurri, ne pas La Roja. »

C’est plus un compliment pour l’Italie de Roberto Mancini qu’un dénigrement pour une équipe espagnole qui, avouons-le, est vraiment amusant à regarder. Vous les ferez soit se cogner la tête dans une fureur frustrée alors qu’ils rateront tous les types d’opportunités de but imaginables – soit courir de manière absolument effrénée alors qu’ils mettent leurs rivaux au fil de l’épée.

Il ne s’agit pas seulement de la croyance commune que nous assistons à une sorte de miracle évangélique moderne lorsque l’Italie de Mancini joue – la nation « anti-football » pragmatique, prosaïque et pugnace chantant maintenant du gospel et du tra-la-la-ing comme ils font passer le ballon de la chemise bleue à la botte rose… s’ébattent pendant que les adversaires halètent et applaudissent l’audace italienne.

Tout cela, je pense, est en fait vrai. L’Italie est comme une bonne dose de wasabi sur votre nourriture – leurs synapses sont nettoyées, votre tête explose de plaisir choqué et, très vite, vous en voulez plus. Azzurri wasabi.

Ce qui devrait rendre l’observateur chevronné un peu conservateur à propos de l’Espagne atteignant sa troisième finale de championnat d’Europe en seulement 13 ans, c’est le fait qu’ils sont, comme le wasabi, un peu verts.

La Roja verte Disons. Je pense que l’équipe de Luis Enrique est un peu en avance sur le calendrier. Débordant de conviction, de talent, d’unité, de plaisir, de plaisir et pas sans des gars qui ont mené les grandes batailles du football (pour leurs clubs), ils ne sont pas encore « faits des hommes » en tant que groupe.

Ils sont aussi extrêmement… gentils. En tant que groupe de gars, une fois que vous arrêtez d’admirer leurs compétences techniques admirables, le fait que presque tous soient multiculturels, talentueux linguistiquement, gagnants au niveau du club, le fait est qu’ils ne ressemblent pas vraiment, à quelques petites exceptions près, les choses qui rendent, par exemple, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci spéciaux. Ils n’ont pas non plus autant de la dureté d’acier qui a élevé Carles Puyol, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Gerard Pique et David Villa au-dessus du simple fait qu’ils étaient des footballeurs spéciaux et des athlètes doués.

Ce n’est pas une critique. Je pense que les graines plantées ici et pendant la campagne de la Ligue des Nations ont commencé à suggérer que l’Espagne peut avoir une charge réaliste à la Coupe du monde en 2022. Ils ont également une demi-finale de cette Ligue des Nations, contre l’Italie – qui d’autre – en l’automne et gagner perdre ou faire match nul ici, vous penseriez que La Roja seront mieux équipés, mieux expérimentés pour tenter de gagner celui-là.





Mais le genre de cicatrices de bataille dont se vantent Chiellini et Bonucci – eh bien, il n’y a peut-être que Cesar Azpilicueta, Jordi Alba et Sergio Busquets qui leur ressemblent.

Si vous ajoutez à cela le fait que l’Italie a semblé beaucoup plus susceptible de terminer un bon pourcentage de ses chances de but (je pense qu’ils en font moins mais en rangent plus) plus le fait qu’ils font circuler le ballon magnifiquement et à Nicolo Barella et Jorginho a deux footballeurs largement sous-estimés – eh bien, l’Espagne a du travail à faire.

Ce qui est fou dans le football, c’est que si l’Italie bégaie et si l’équipe de Luis Enrique « débouche le Cava » comme elle l’a fait contre la Slovaquie et la Croatie, il est parfaitement possible que nous assistions à un bouleversement.

On fait beaucoup de bruit sur le fait que l’Italie, sous Mancini, est comme une âme jumelle du football avec l’Espagne.

Ils exigent le ballon, ils vont vous intimider, ils ne veulent pas jouer au football « pourcentage » – ils veulent dominer la possession, diriger le match et vous frapper avec des buts si possible.

Cela signifie que le neutre, en particulier le neutre qui comprend et apprécie le football technique, va se régaler.

Cependant, on ne fait pas grand-chose du fait que l’Italie n’a pas souvent à affronter une équipe qui veut jouer comme elle le fait.

À travers le vaste panorama de leur immense invincibilité, c’est un fait que la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, la Pologne, l’Estonie, la Finlande, l’Arménie, la Grèce, le Liechtenstein, l’Irlande du Nord, Saint-Marin, la Bulgarie ou la Lituanie ne leur ont offert ni le niveau ni le type spécifique. d’examen l’Espagne sera.

Avec un peu de peau dans le jeu, parce que j’aimerais La Roja pour gagner ce tournoi, je parle un peu d’encouragement de ce fait.

Je suis désolé que Leonardo Spinazzola soit blessé et ne joue pas. Mais pas aussi désolé, semble-t-il, que le sélectionneur espagnol.

« J’aimerais qu’il ne se blesse jamais et qu’il puisse jouer à Wembley parce que d’après ce que je comprends, plus il y a de grands joueurs sur le terrain, mieux c’est pour le football », a déclaré Luis Enrique lundi soir.

Néanmoins, peu importe à quel point Emerson s’adapte, vous devinerez que l’Espagne – via Ferran Torres ou Gerard Moreno ou peut-être même Marcos Llorente – sondera et pressera et verra si le joueur de Chelsea qui n’a réussi que sept départs dans quatre compétitions différentes pour son club cette dernière saison est prêt.

Un fait reste frappant. Au-delà de la qualité du football que nous pourrions voir entre ces deux maestros méditerranéens, il existe des voies à l’ancienne pour gagner une demi-finale.

Définir des jeux et des en-têtes par exemple. L’Espagne n’a pas simplement concédé des buts de la tête contre la Pologne et la Croatie, ils ont offert des occasions de marquer à maintes reprises dans la plupart de leurs matches – une pléthore contre les Suisses. Si vous faites la même chose avec une équipe où de gros, mauvais boucaniers comme Bonucci et Chiellini adorent se déchaîner, adorer frapper des buts de la tête à domicile – eh bien, vous jouez avec le feu.

Dans l’ensemble, je ne peux pas me débarrasser de l’idée que l’Espagne est plus que suffisante pour égaler le jeu de l’Italie et que cela, finalement, pourrait être un match où ils gagneront facilement – ​​en réduisant les chances avec une joie clinique. Les preuves ne me soutiennent tout simplement pas.

Ce qui est une certitude de course, plus forte encore que le favoritisme que les bookmakers donneront sans aucun doute à l’Italie, c’est qu’il s’agit d’une occasion footballistique à ne pas manquer. Celui où le talent et la technique seront rois. Pas seulement « Vive l’Espagne ! » cette fois mais « Vive le futbol !«