Nebraska TE Arik Gilbert arrêté pour cambriolage et entrave aux accusations d’officiers

L’ailier rapproché du Nebraska, Arik Gilbert, a été arrêté vendredi pour cambriolage par effraction et obstruction aux agents en Géorgie, selon les dossiers d’arrestation du bureau du shérif du comté de Lumpkin.

L’arrestation intervient moins de trois semaines après que le jeune homme de 21 ans a été arrêté et emprisonné à Lincoln, Neb., le 29 août, après que la police a déclaré qu’il avait cambriolé un magasin de vapotage.

Lors de l’arrestation d’août, la police de Lincoln a appréhendé Gilbert peu avant 2 heures du matin, heure locale, au SJ’s Liquor and Vape Shop. Il transportait un sac contenant 1 672 $ de produits de vapotage, du Delta 8, des cigares et des briquets, selon la police. Gilbert a été placé en garde à vue sans incident et cité pour cambriolage, un crime.

Ancien recruteur cinq étoiles, Gilbert a été transféré au Nebraska en janvier après avoir passé deux saisons en Géorgie et une à LSU. La NCAA n’a pas encore statué sur la renonciation de Gilbert à demander une éligibilité immédiate au Nebraska dans le cadre d’un double transfert. Gilbert a continué à s’entraîner avec les Huskers en août avant son arrestation à Lincoln. Il est toujours inscrit sur la liste du Nebraska.

L’entraîneur du Nebraska, Matt Rhule, n’a fait aucun commentaire public sur Gilbert depuis le jour de son arrestation en août, lorsqu’il a déclaré que l’école déterminerait son statut à l’avenir.

Gilbert a joué avec parcimonie en 2022 en Géorgie, car des problèmes personnels limitaient sa disponibilité. Il a connu une véritable première saison à LSU en 2020, captant 35 passes pour 368 verges. En 2019, il a été nommé joueur national de l’année Gatorade au lycée Marietta (Géorgie).

