C’est peut-être juste moi, mais j’espère que Matt Rhule lâchera ses cheveux lors d’une conférence de presse d’après-match à un moment donné. Peut-être nous montrer qu’il passe un bon moment. Peut-être nous donnera-t-il l’indice qu’il est heureux de gagner.







Mais ce n’est pas le gars que le Nebraska a à la barre. Cependant, il semble que ce soit exactement ce dont le Nebraska avait besoin depuis plus d’une décennie.

Le Nebraska est actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives. Il s’agit de la première séquence de trois victoires consécutives pour les Huskers depuis 2016.

Bonté.

C’est la première fois que le Nebraska reste invaincu au mois d’octobre, attendez-le, depuis 2001. Vous connaissez la saison où Eric Crouch a remporté le Heisman.

Fou. Bien que la semaine de congé ait aidé ces Huskers 2023.

Malgré toutes les blessures et tous les échappés, même si le problème des échappés pourrait maintenant être contagieux, cette équipe est allée 5-1 au cours des six derniers matchs et cette défaite a été subie par une équipe qui a volé ses signaux.

Je pense que nous pouvons tous convenir que ce n’est pas une grande équipe. Ce n’est peut-être même pas une bonne équipe. Cela pourrait être une équipe moyenne, extrêmement physique.

Cela pourrait être suffisant en 2023 avec ce qui pourrait être considéré comme une division Big Ten West historiquement mauvaise. Même si nous ne pouvons pas en parler. Nous devons jouer un jeu à la fois.

Matt Rhule ne fête encore rien.

Cela ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas prendre du recul et profiter de cette victoire contre Purdue. C’est ce que j’ai l’intention de faire.

Notes de jeu intéressantes (pour moi) du département des sports

La victoire du Nebraska a égalisé la série de tous les temps avec Purdue à 6-6, le Nebraska détenant une avance de 3-2 à Lincoln. La victoire de Husker a mis fin à une séquence de deux victoires consécutives de Purdue dans la série.

Les Huskers ont limité Purdue à un total de 195 verges au total, le plus bas de la saison, le deuxième adversaire cette saison du Nebraska à détenir moins de 200 verges au total (également dans le nord de l’Illinois). NU a limité un adversaire de conférence à moins de 200 verges pour la première fois depuis qu’il a accordé 199 verges à l’Illinois le 29 septembre 2017.

Le touché de Purdue avec 9:09 à jouer était le premier touché que le Nebraska avait accordé en neuf quarts (et plus de 142 minutes de jeu) remontant au deuxième quart à l’Illinois.

Cornerback Quinton Newsome a renvoyé un terrain bloqué sur 68 verges pour un touché au troisième quart pour donner au Nebraska une avance de 21-0. Il s’agissait du premier retour bloqué du FG du Nebraska pour un touché depuis que Nathan Gerry avait réussi un touché de 85 verges sur un panier bloqué contre le Minnesota en 2014.

a renvoyé un terrain bloqué sur 68 verges pour un touché au troisième quart pour donner au Nebraska une avance de 21-0. Il s’agissait du premier retour bloqué du FG du Nebraska pour un touché depuis que Nathan Gerry avait réussi un touché de 85 verges sur un panier bloqué contre le Minnesota en 2014. Le Nebraska a ouvert le score avec un entraînement de 15 jeux et 87 verges qui a duré 8 :52 sur les premier et deuxième quarts. Il s’agissait du plus long trajet du Nebraska cette saison en termes de jeux, de verges et de temps. L’entraînement de 8 :52 est le plus long entraînement de but du Nebraska depuis un entraînement de 18 jeu pour un panier qui a consommé 9 :24 contre Northwestern en 2017.

Place-kicker Tristan Alvano connecté sur un panier de 55 verges au quatrième quart, marquant le plus long panier du Nebraska depuis un panier de 57 verges, record de l’école, d’Alex Henery contre le Colorado en 2008. Il s’agit du deuxième plus long FG de l’histoire de l’école du Nebraska. (3 autres fois).

connecté sur un panier de 55 verges au quatrième quart, marquant le plus long panier du Nebraska depuis un panier de 57 verges, record de l’école, d’Alex Henery contre le Colorado en 2008. Il s’agit du deuxième plus long FG de l’histoire de l’école du Nebraska. (3 autres fois). Fin serrée de deuxième année Thomas Fidone II a attrapé un touché d’un mètre pour ouvrir le score au deuxième quart. Il s’agissait de la quatrième réception de TD de Fidone de la saison, le plus grand nombre par un ailier rapproché du Nebraska depuis que Kyler Reed a réussi huit attrapés de TD en 2010.

a attrapé un touché d’un mètre pour ouvrir le score au deuxième quart. Il s’agissait de la quatrième réception de TD de Fidone de la saison, le plus grand nombre par un ailier rapproché du Nebraska depuis que Kyler Reed a réussi huit attrapés de TD en 2010. Tacle droit Bryce Benhart a effectué son 37e départ en carrière au tacle droit. Ce total égalise Zach Wiegert au troisième rang pour le plus grand nombre de départs avec un tacle droit de l’histoire du Nebraska.

Et… voici Will Compton

