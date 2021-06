Neal Maupay : Un homme de Singapour reconnu coupable d’avoir envoyé des abus en ligne à Brighton en avant | Actualités footballistiques

Un homme à Singapour a été reconnu coupable d’avoir envoyé des abus en ligne à l’attaquant de Brighton Neal Maupay, a déclaré la Premier League.

Le système d’abus en ligne de la ligue a aidé à retrouver l’individu après que Maupay a reçu des messages menaçants et abusifs via Instagram.

Un communiqué de la Premier League a déclaré: « Derek Ng De Ren a été reconnu coupable de crimes liés au harcèlement à la suite d’une enquête et d’une plainte pénale formelle déposée par la Premier League en août dernier.

« L’équipe juridique de la Premier League a mené une enquête détaillée pour identifier et localiser avec succès le contrevenant. La ligue a ensuite travaillé avec Neal, le club et les autorités locales de Singapour pour poursuivre l’accusé en justice, ce qui a abouti à sa poursuite et à sa condamnation.

« M. Ng sera condamné le 7 juillet. »

Image:

Maupay a remercié la Premier League et la justice de Singapour



Maupay s’est félicité de la nouvelle en déclarant : « Je tiens à remercier le club et la Premier League pour le soutien qu’ils m’ont témoigné dans cette affaire et le professionnalisme dont ils ont fait preuve, ainsi que la police et les tribunaux de Singapour.

« Les abus ignobles et toxiques dont j’ai été victime sont quotidiens pour de nombreux athlètes professionnels et personnalités publiques, et j’espère que cela montrera aux trolls en ligne que c’est totalement inacceptable et que les autorités sont prêtes à prendre les mesures nécessaires. »

La Premier League a lancé un système de signalement des abus en ligne en juin 2020 afin que les joueurs, les managers et leurs familles puissent signaler lorsqu’ils reçoivent des abus discriminatoires sur les réseaux sociaux.

Le directeur général de la ligue, Richard Masters, a déclaré: « Comme le montre cette affaire, nous prendrons chaque rapport au sérieux et ferons tout notre possible pour identifier et enquêter sur les contrevenants et engager des poursuites judiciaires, où qu’ils se trouvent dans le monde.

« Ce résultat reconnaît la gravité de l’infraction et nous espérons qu’il enverra un message fort de dissuasion en démontrant qu’il y a de graves conséquences dans la vie réelle pour ceux qui se livrent à des abus en ligne. »

Le directeur général de Brighton, Paul Barber, a déclaré: « Nous nous félicitons du verdict et remercions la Premier League et son équipe juridique pour leur soutien au club et à Neal, ainsi que les autorités de Singapour pour avoir reconnu la gravité de l’infraction.

« Cela démontre que même lorsque les messages sont anonymes, nous utiliserons toutes les ressources juridiques disponibles pour identifier les auteurs et nous rappelons à tous que notre club et la Premier League ont une politique de tolérance zéro envers quiconque abuse de nos joueurs, de notre personnel ou d’autres supporters. »

