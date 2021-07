Neal Maupay : Un adolescent de Singapour a reçu une ordonnance de probation de neuf mois pour abus en ligne contre l’attaquant de Brighton | Actualités footballistiques

Un homme de 19 ans à Singapour a reçu une ordonnance de probation de neuf mois après avoir envoyé des messages abusifs – y compris des menaces de mort – à l’attaquant de Brighton Neal Maupay.

Derek Ng est devenu la première personne hors du Royaume-Uni à être condamnée pour avoir envoyé des messages abusifs à un joueur de Premier League.

Il a été arrêté plus tôt cette année, après avoir été retrouvé à la suite d’une enquête conjointe de la Premier League et des autorités de Singapour.

Le système d’abus en ligne de la ligue a aidé à retrouver l’individu après que Maupay a reçu des messages menaçants et abusifs sur Instagram.

Il a envoyé les messages après que Maupay a marqué un vainqueur de dernière minute alors que Brighton battait Arsenal en juin dernier.

La Premier League a lancé un système de signalement des abus en ligne en juin 2020 afin que les joueurs, les managers et leurs familles puissent signaler lorsqu’ils reçoivent des abus discriminatoires sur les réseaux sociaux.

