Neal Maupay: l’attaquant de Brighton ratera les deux derniers matchs de la Premier League après une interdiction supplémentaire d’un match | Actualités du football

L’attaquant de Brighton Neal Maupay est banni pour les deux derniers matchs de la saison après avoir été suspendu d’un match supplémentaire à la suite de son carton rouge aux Wolves.

Il a été condamné à une amende de 25000 £ pour avoir admis une accusation d’avoir utilisé un langage abusif, insultant et inapproprié envers un officiel de match.

L’attaquant a été expulsé après le coup de sifflet final pour avoir abusé de l’arbitre John Moss après la défaite 2-1 de son équipe le 9 mai et a reçu une interdiction de deux matches pour cet incident.

















Il a été absent du match de samedi contre West Ham et a été exclu du match de mardi avec Manchester City, mais devait revenir en lice pour le voyage à Arsenal le jour de la clôture de la campagne.

Il sera désormais banni pour le match à l’Emirates Stadium.

« Neal Maupay de Brighton et Hove Albion FC a été suspendu pour un match et condamné à une amende de 25000 £ après avoir reconnu une accusation pour une infraction à la règle E3 de la FA après leur match contre le Wolverhampton Wanderers FC en Premier League le dimanche 9 mai 2021 », un communiqué de la FA. lis.

«L’attaquant a admis que son langage et son comportement étaient abusifs, insultants et inappropriés à la suite de son licenciement.

« Cette amende et cette suspension s’ajoutent à la suspension automatique de deux matches appliquée à la suite du licenciement de Neal Maupay à plein temps de ce match et il sera suspendu pour les deux prochains matches de Brighton & Hove Albion FC. »

Le patron de Seagulls, Graham Potter, a déclaré la semaine dernière qu’il craignait que le nombre de suspensions cette saison n’ait eu un impact négatif sur son équipe.

Maupay et le capitaine Lewis Dunk ont ​​tous deux été expulsés à Molineux et ces deux licenciements signifient que Brighton a eu six cartons rouges jusqu’à présent cette saison – plus que tout autre club de haut niveau.