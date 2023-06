Ne-Yo et son ex Crystal Renay se réunissent à l’ouverture d’un restaurant après leur divorce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Ne-Yo43 ans, a retrouvé son ex-femme Cristal Renay, 37 ans, près de cinq mois après avoir finalisé leur divorce. Les ex ont été aperçus ensemble à l’ouverture d’un de leurs restaurants, dans une vidéo partagée par The Shade Room le 14 juin. Dans la vidéo, Ne-Yo était tout sourire alors qu’il prenait des photos avec son ex-femme et la mère de trois enfants. de ses enfants. Mais Crystal – qui a accusé Ne-Yo de tricherie avant de demander le divorce à l’été 2022 – ne semblait pas si ravie de retrouver son ex-conjoint.

Ne-Yo et Crystal ont été mariés pendant huit ans, avant que Crystal n’affirme que le chanteur de « Closer » lui a été infidèle en juillet 2022. 8 ans de mensonges et de tromperies. « Dire que j’ai le cœur brisé et dégoûté est un euphémisme », a écrit Crystal dans son message Instagram maintenant supprimé. Ne-Yo a répondu aux accusations de sa femme d’alors et n’a pas nié l’avoir trompée. « Pour le bien de nos enfants, ma famille et moi relèverons nos défis à huis clos », Ne-Yo écrit sur Twitter à l’époque. «Les questions personnelles ne sont pas destinées à être traitées et disséquées dans des forums publics. Je vous demande simplement de respecter ma vie privée et celle de ma famille en ce moment.

Quelques jours après que Ne-Yo a répondu aux allégations de tricherie, Crystal a demandé le divorce du lauréat du Grammy Award, le 1er août 2022. Dans sa demande de divorce, Crystal a affirmé que Ne-Yo avait engendré un bébé avec une autre femme. Elle a déclaré que leur mariage était « irrémédiablement rompu sans espoir de réconciliation », selon TMZ. Crystal a demandé la garde physique principale et la garde légale conjointe d’elle et des enfants de Ne-Yo, Isabelle Rose2, Romain Alexandre-Raj5, et Shaffer Chimère Jr.7.

Ne-Yo et Crystal ont finalisé leur divorce le 26 janvier 2023. Ils ont accepté la garde conjointe de leurs trois enfants, selon PERSONNES, qui a également rapporté que Crystal reçoit 12 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants et 5 000 $ par mois en pension alimentaire pendant trois ans, tandis que Ne-Yo doit payer les frais de scolarité. Crystal aurait également reçu une somme forfaitaire de 1,6 million de dollars pour la division de leurs biens immobiliers et 20 000 dollars pour couvrir les frais de déménagement.

Ce n’était pas choquant que le divorce de Ne-Yo et Crystal ait été si compliqué, étant donné que le couple a annoncé sa séparation en 2020. -Yo a dit sur le Entretien privé avec Alexis Texas podcast en février 2020. Cependant, Ne-Yo et Crystal se sont réconciliés, et ils ont même renouvelé leurs vœux en avril 2022, peu de temps avant que les allégations de tricherie et le divorce ne se jouent.

