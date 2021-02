Ne-Yo et sa femme attendent un autre bébé ensemble

Ne-Yola famille s’agrandit!

Le chanteur de « Another Love Song » et sa femme Crystal Smith a partagé les nouvelles passionnantes auxquelles ils s’attendent!

Rendant la grossesse encore plus mignonne, les deux ont posté une annonce réconfortante sur Instagram le dimanche 21 février. « Ravie d’annoncer … », la star de 41 ans a légendé son message, « … la famille s’agrandit. »

« Tu es prêt bébé? Allons-y, » ajouta-t-il en incluant les hashtags, « # Number5, # 5thandFinal, #BlessingsonBlessings. »

Crystal est allée sur sa page Instagram pour publier les nouvelles du bébé, l’écriture, « C’est pour ça que je t’aime… »

Les deux stars ont mis en ligne une vidéo montrant Ne-Yo caressant le ventre grandissant de sa femme. Le court clip a également présenté Majeurchanson de « This Is Why I Love You. »

Ce sera le troisième bébé du couple ensemble, car ils sont tous les deux fiers de Shaffer Chimere Smith Jr., 4 et Roman Alexander-Raj Smith, 2. Ne-Yo est aussi papa Madilyn Grace Smith, 10 et Mason Evan Smith, 9 ans, qu’il partage avec son ex, Monyetta Shaw.