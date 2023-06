Ne-Yo et Crystal Renay ne se réconcilient pas malgré les rumeurs

Ne-Yo ne se remet pas avec son ex-femme Cristal Renay malgré une apparition publique ensemble déclenchant des rumeurs.

Une source a dit TMZ la relation du couple est strictement professionnelle. Après la rupture désordonnée, ils sont restés cordiaux pour le bien de leurs entreprises.

Les yeux latéraux se sont activés alors que les deux posaient pour des photos lors de l’inauguration de leur restaurant. Ils partagent la propriété du nouvel emplacement du Johnny’s Chicken and Waffles dans le centre d’Atlanta.

Cristal a demandé le divorce du chanteur « So Sick » en 2022 après avoir appris qu’il a engendré un enfant avec une de ses maîtresses, Sadé. Des sources maintiennent que les ex restent séparés et ont aucun projet de réunion. L’ancien couple remplissait simplement ses obligations contractuelles en tant que copropriétaires du restaurant.

Les médias sociaux spéculent que Ne-Yo et Crystal Renay ont tourné le bloc après une apparition conjointe à l’ouverture du restaurant

Certains commentateurs des médias sociaux ont déclaré que le langage corporel de Crystal en disait long alors qu’elle se tenait raide à côté de Neyo alors qu’il posait sa main sur sa taille. D’autres ont ajouté que le regard stoïque sur le visage de l’entrepreneur indiquait clairement qu’elle n’était là que pour les affaires et qu’il n’y avait aucune chance de réunion romantique.

Un commentateur a déclaré: «Nah Neyo était tout sourire! Crystal face & body dit que je suis juste ici pour affaires ». Un autre a ajouté: « Vous ne lisez pas son langage corporel sis à propos de son sac, elle ne plaisante pas avec lui, elle a mal à l’argent, souriez aussi, laissez cette autre nana l’avoir et traitez avec cela, nous les partenaires commerciaux, c’est tout, je le respecte…. » Les évaluations se sont poursuivies, « Il sourit… elle est intérieurement cussin » « Je ne voudrais même pas que ses mains soient autour de moi… nous serions tous les deux debout comme les soldats du palais de Buckingham… » « Si ‘dépêche-toi de prendre la photo, putain’ c’était une personne » « Elle ne l’aime clairement pas. Regardez-la debout loin de lui. Vous emménagez quand c’est authentique » « Les factures doivent être payées » « Son langage corporel dit: » Je suis juste là pour ne pas avoir d’amende.

Crystal ne se contente pas de promouvoir le restaurant, mais participe également activement aux opérations quotidiennes. Il a fallu que les anciens amants apprennent à coexister, car ils continueront d’être en présence l’un de l’autre pour l’ouverture de trois autres lieux.

Une clé dans les affaires – ne laissez jamais vos sentiments personnels gâcher votre argent.

Les deux continuent également à coparentalité alors qu’ils équilibrent de nouvelles relations amoureuses.

Ne-Yo et Crystal sortent ensemble et coparentalité leurs trois enfants.

Le crooner a été interrogé par TMZ en avril, quand était-ce le bon moment pour recommencer à sortir ensemble après une rupture.

Le gagnant d’un Grammy a répondu: « Cela dépend de la personne. Cela dépend de toi. La chronologie de tout le monde n’est pas la même. Certaines personnes l’obtiennent rapidement. Certaines personnes prennent un peu de temps. C’est à vous. » « Moi? Personnellement? Je suis dans un espace où je suis heureux. Je sors maintenant. Je m’en fous. Je bouge. Je profite de la vie de célibataire.

Il a noté que ses DM étaient inondés et il lit en fait les messages qu’il a qualifiés de « un peu grossiers ».

Crystal a posté une vidéo sur son histoire Instagram en train de s’embrasser et de se mettre à l’aise avec un nouvel homme le mois dernier.

Les commentateurs ont qualifié la vidéo d’un peu grinçante mais ont néanmoins exprimé leur bonheur pour la maman de trois enfants.

Le type anonyme a également été vu en baecation avec Crystal au Mexique.

Le divorce de Crystal et Neyo a été finalisé en fin d’année. Ils partagent trois enfants – Shaffer Jr., 6 ans, Roman, 4 ans, et Isabella, 20 mois.

Que les ex-conjoints le gardent mignon pour les enfants ou pour les affaires, il est satisfaisant de voir des individus passer à autre chose sans se moquer.