Ne-Yo du chanteur masqué révèle que son fils de quatre ans était le seul membre de la famille à avoir repéré qu’il était Badger dans la série

Le chanteur masqué Ne-Yo a révélé que son fils de quatre ans était le seul membre de la famille à avoir repéré qu’il était Badger dans la série.

Le chanteur de 41 ans a terminé la série ITV à la deuxième place samedi soir, perdant la première place face à Joss Stone – qui était derrière le masque de Sausage.

Les juges et les téléspectateurs ont été stupéfaits de voir Ne-Yo dans l’émission, et il a maintenant avoué qu’un seul membre de sa famille avait compris que c’était lui.

S’adressant à Mark Wright sur Coeur FM, la star a expliqué qu’il avait déjà parlé du travail à sa femme en continuant: «Le reste de ma famille, je l’ai caché parce que je pensais que ce serait cool de voir s’ils savaient vraiment que c’était moi.

« La seule personne qui l’a attrapé était mon fils de quatre ans, il a dit: » Cet ours ressemble à papa! «

« Ma mère m’a appelé, elle regardait, et elle a dit: ‘Shaffer vous a attrapé!’, J’étais comme: ‘Quoi!' »

Ne-Yo a continué en admettant qu’il pensait que ses enfants plus âgés y arriveraient, mais ils n’en avaient pas la moindre idée.

Il a partagé: « Mes enfants plus âgés ont 10 et 9 ans et je me suis figuré peut-être eux mais non, c’était lui – le seul. »

La chanteuse partage Madilyn, 10 ans, et Mason, 9 ans, avec l’ex Monyetta Shaw.

Il est papa de Roman, deux ans, en plus de Shaffer avec sa femme Crystal Renay.

Badger avait été l’identité la plus difficile pour les juges et les fans de The Masked Singer pour épingler cette série – avec des téléspectateurs déchirés jusqu’à ce qu’il soit démasqué en tant que Ne-Yo.

Le blaireau du chanteur masqué s’est révélé être Ne-Yo

La juge invitée Nicola Roberts – qui a remporté l’émission l’année dernière en tant que reine des abeilles – a été stupéfaite de voir son idole adolescente sous le masque du blaireau et n’a pas pu contenir son excitation.

Alors que Nicola était convaincue que c’était la chanteuse américaine tout au long de son passage d’une nuit, d’autres suppositions tout au long de la série comprenaient James Blunt, Jamiroquai et Anderson Paak.

Joss était également une célébrité surprise sous le masque de Sausage, certains étant convaincus qu’il s’agirait en fait de Stacey Solomon ou de Sheridan Smith.

Elle a impressionné les fans après que l’animateur Joel Dommett ait révélé qu’elle avait participé à l’émission, qui a été filmée en septembre, alors qu’elle était très enceinte.