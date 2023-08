Ne-Yo double ses commentaires controversés sur l’identité de genre

Ne-Yo se bat contre la tentative de son publiciste de s’excuser auprès des masses, insistant sur le fait qu’il est autorisé à avoir l’opinion qu’il veut sur l’identité de genre.

Le chanteur de R&B a décidé de changer de position – du moins publiquement – ​​pour la deuxième fois concernant son opinion sur les enfants recevant des traitements de transition sexuelle.

Dimanche, Ne-Yo est devenu viral suite à une conversation avec Gloria Velez sur Vlad TVlequel mis en exergue lui critiquant les parents qui permettent à leurs enfants de prendre des «décisions qui changent la vie» à travers les transitions de genre. Même après avoir été repoussé par les fans et les militants LGBTQ +, il a initialement défendu ces commentaires sur Instagram, mais a ensuite publié des excuses écrites.

« Après mûre réflexion, je voudrais exprimer mes plus sincères excuses à toute personne que j’ai pu blesser avec mes commentaires sur la parentalité et l’identité de genre », lit-on sur ses réseaux sociaux. « J’ai toujours été un défenseur de l’amour et de l’inclusion dans la communauté LGBTQIA+, donc je comprends comment mes commentaires auraient pu être interprétés comme insensibles et offensants. »

Mais, quelques heures plus tard, Ne-Yo s’est rendu sur Instagram avec une vidéo pour clarifier sa position « de la bouche du cheval » et « pas de l’ordinateur du publiciste », ce qui implique qu’il n’avait rien à voir avec les excuses publiées sur sa page.

« Écoutez, normalement, je ne me soucie pas trop de ce que vous pensez de ce que je fais, de ce que vous avez à dire de ce que je dis, peu importe », a commencé le chanteur. « Normalement, je m’en fiche parce que, comme je l’ai dit, les opinions ne sont pas spéciales. Tout le monde en a eu un. Cependant, c’est quelque chose que je ressens très fortement, et j’ai besoin que vous l’entendiez tous de la bouche du cheval, pas de l’ordinateur du publiciste. « D’abord et avant tout, je ne me suis pas excusé d’avoir une opinion sur cette question. Je suis un homme hétérosexuel de 43 ans qui élève cinq garçons et deux filles, d’accord ? C’est ma réalité », a-t-il poursuivi. « Si mon opinion a offensé quelqu’un, oui, bien sûr, je m’excuse de vous avoir offensé parce que ce n’était pas mon intention. Mon intention n’est jamais d’offenser qui que ce soit. » « Cependant, j’ai le droit de ressentir ce que je ressens. J’ai absolument le droit de ressentir ce que je ressens de la même manière que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez », a déclaré Ne-Yo.

Le chanteur a dit qu’il prévoyait de « s’éduquer » sur ces questions, insistant également sur le fait qu’il n’avait « pas de boeuf avec le [LGBTQIA+] communauté » et seulement « répondu à la fichue question ».

« Si je suis annulé pour ça, alors, vous savez quoi, c’est peut-être un monde où ils n’ont plus besoin d’un Ne-Yo », a-t-il déclaré. « Et je n’ai aucun problème avec ça. Je suis un arnaqueur, d’accord ? Je me débrouillerai. »

Ne-Yo a conclu: « J’aime tout le monde. Vivez comme vous voulez vivre. Aimez comme vous voulez aimer, mais votre opinion vous appartient. Exprimez votre opinion autant que vous en avez envie, car comme je l’ai dit, ils ne sont pas spéciaux.