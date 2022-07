Ne-Yo aime le message de Crystal Smith affirmant qu’il a triché avec des prostituées

Beurk, Ne-Yo ! Envelopper!

Des mois après s’être remarié avec Ne-Yo dans le cadre d’un luxueux renouvellement de vœu, Forgeron de cristal est prêt à arrêter et à laisser chanter l’hélico ! La chanteuse est à la mode parce que Smith s’est rendue sur Instagram samedi pour diffuser son futur ex-mari pendant “8 ans” pour un “Sexy Love” bâclé. La mère de trois enfants a accusé Ne-Yo de coucher avec “des femmes qui vendent leur corps sans protection” pendant toute la durée de leur relation. Aïe !

« 8 ans de mensonges et de déceptions. 8 ans à partager sans le savoir ma vie et mon mari avec de nombreuses femmes qui lui vendent leur corps sans protection… jusqu’au dernier ! Dire que j’ai le cœur brisé et dégoûté est un euphémisme. Me demander de rester et de l’accepter est absolument insensé. La mentalité d’un narcissique », a révélé Smith sur Instagram.

En dépit beaucoup de hauts et de bas publics, on dirait qu’il n’y a pas de retour en arrière pour Smith. La tricherie n’est pas seulement une douleur émotionnelle. Des relations imprudentes et non protégées avec plusieurs partenaires risquent d’infecter et de causer des problèmes de reproduction pour toutes les personnes impliquées. Il n’y a également aucun doute dans son esprit sur les allégations car elle affirme que plusieurs personnes lui ont envoyé des reçus.

“Je ne mentirai plus au public ou ne prétendrai plus que c’est quelque chose que ce n’est pas. Je me choisis, je choisis mon bonheur et ma santé et mon respect. J’ai gagné 3 beaux enfants grâce à cela, mais rien d’autre que des années perdues et des chagrins d’amour. Je vous demande à tous de cesser de m’envoyer des vidéos ou des informations sur sa tricherie, car ce qu’il fait ne me concerne plus », a-t-elle poursuivi.

Tout le monde peut se prélasser dans Renaissance en ce moment, mais selon ce post, il est temps pour (la première moitié de) Limonade. La PDG de NudeLuxeRx est prête à se concentrer sur elle-même et ses enfants.

« Je ne suis pas une victime. Je choisis de me tenir debout, la tête haute. Si quelqu’un ne peut pas vous aimer comme vous le méritez, c’est à vous de vous aimer. Sans haine dans mon cœur, je ne lui souhaite que le meilleur », a écrit Smith avec la simple légende « Que Dieu vous bénisse ».

Le chanteur bâclé est un terroriste relationnel bien connu, mais il pourrait donner à Tristan une course pour son argent. Dans une vidéo de Drake, il n’a pas prétendu épouser des dizaines d’autres femmes, mais il s’est assuré d’aimer le message de rupture de Smith.

Maquillages et ruptures

Le couple a annoncé une rupture en février 2020 mais réconciliés pour la quarantaine ensemble des mois plus tard. Tout semblait sur les rails quand Ne-Yo a retiré sa demande de divorce en avril. En novembre de la même année, il a révélé qu’il n’avait jamais vraiment voulu divorcer. Le flip-flopper lip-popping a demandé le divorce, est rentré à la maison et a demandé ce qu’il y avait pour le dîner. Si cet homme avait plus de drapeaux rouges, il serait un défilé.

Malgré tous les “démons” entre eux, Smith a donné naissance à leur troisième enfant, Isabella, l’été dernier. Fin avril, le couple a tout mis en œuvre pour un somptueux renouvellement de vœux. Ne-Yo a donné une sérénade à sa femme lors de la cérémonie romantique tout rouge.

Twitter entraîne Ne-Yo par le feutre Fedora

Les détails et le moment de la rupture peuvent être choquants, mais Twitter a enregistré le comportement de scumbag de Ne-Yo à un kilomètre de distance. Beaucoup ont comparé les mauvais traitements de Smith à la façon dont Ne-Yo aurait joué sa première femme et mère de ses deux enfants, Monette Shaw. La chanteuse “Miss Independent” a toujours une mauvaise réputation à cause des rumeurs selon lesquelles il a insisté pour que Shaw se fasse brûler les trompes peu de temps avant de se marier et d’avoir trois autres enfants avec Smith. Découvrez les réactions de Twitter à l’annonce de la rupture.