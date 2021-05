«  Ne voyagez pas  »: les États-Unis mettent en garde contre la visite du Japon, pays hôte olympique, alors que la prévalence de Covid-19 est élevée

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont émis lundi un avertissement de niveau 4 pour le Japon en raison de «Un niveau très élevé de Covid-19 dans le pays», et notant les restrictions actuelles sur les visiteurs américains entrant dans le pays.

Cette orientation est un autre signe de la gravité de l’épidémie de Covid au Japon, qui devrait accueillir les Jeux Olympiques à Tokyo à partir du 23 juillet après leur report de l’année dernière en raison de la pandémie.

Au milieu de la prévalence accrue de Covid-19 ces derniers temps, les appels à l’annulation des Jeux se sont multipliés, y compris parmi les militants locaux et jusqu’à 70% du public japonais, selon de récents sondages.

L’état d’urgence a été déclaré dans les préfectures de Tokyo, Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Fukuoka, Hokkaido, Okayama et Hiroshima, tandis qu’un certain nombre d’autres régions font l’objet de mesures sanitaires moins sévères.

Le Japon a enregistré plus de 720 000 cas de Covid-19 et plus de 12 000 décès au total, bien que son taux d’infection sur sept jours ait ralenti au cours de la semaine dernière.

Lundi, le département d’État américain a également publié un avis de « Ne pas voyager » pour le Sri Lanka au milieu d’une augmentation des infections au Covid-19 dans ce pays.

