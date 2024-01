Ne vous sentez pas mal avec votre chaise à linge

Beaucoup de gens l’appellent la chaise à linge. Mais ce n’est pas toujours une chaise qui sert de dépôt pour le tas de vêtements dans les limbes de la lessive. Il peut s’agir d’un futon, d’un pouf, du dessus d’une commode ou d’un vélo d’exercice soumis à un autre type d’entraînement. S’il a une surface adaptée au plopping, cela fera l’affaire.

Des preuves anecdotiques indiquent que la plupart d’entre nous possèdent une sorte de chaise à vêtements, peut-être la plus célèbre Bernie Sanders (I-Vt.). Les spécificités de la pile – sa taille, le degré de propreté – varient, mais nous avons besoin d’une sorte d’espace intermédiaire, et c’est ce que nous offre la chaise à linge. Il est temps de l’adopter.

Avant la naissance de ses jumeaux âgés de deux ans, Debora Crossley a décidé de se débarrasser de sa chaise à linge. «’J’ai dit : ‘Je n’aurai pas la chaise.’ Je ne vais pas transmettre ça. Alors j’ai sorti ma chaise de ma chambre », dit-elle. “Mais d’une manière ou d’une autre, il a simplement été déplacé dans une autre pièce.”

Entre son travail comme agent administratif chez elle à Temple Hills, dans le Maryland et l’éducation de ses tout-petits, les journées de Crossley sont bien remplies. Mais la pile sur la chaise n’est pas seulement un indicateur qu’elle a d’autres priorités : elle en est venue à trouver cela utile. La pile pas assez sale pour le panier regorge de favoris prêts à être portés à nouveau. «Je peux voir ce qu’il y a là-bas», dit-elle. Et quand la pile devient un peu trop indisciplinée, elle lui dit autre chose : « C’est à ce moment-là que je sais que c’est le jour de la lessive. »

C’est là que réside le génie de la chaise à linge (ou, comme j’appelle le banc de ma chambre, la « montagne de vêtements »). Peu importe le nombre de conflits conjugaux que cela peut provoquer, ce n’est pas réellement un signe de chaos – c’est une façon de créer de l’ordre. dans le chaos. Les psychologues et les experts en décoration sont d’accord, soulignant la nécessité naturelle d’un lieu intermédiaire pour ranger les choses que vous n’avez pas encore tout à fait catégorisées, ou pour servir de point de départ à ce dont vous pourriez avoir besoin dans un avenir proche. La pile peut vous éviter de trop laver des articles qui ne nécessitent pas encore de lavage. De plus, le cycle est prévisible et réconfortant : dès que vous videz le tas, vous libérez de l’espace pour que la prochaine collection de vêtements puisse commencer à se rassembler.

« Quand vous avez le tas, vous consolidez le désordre, n’est-ce pas ? » » déclare Sally Augustin, directrice de Design with Science, qui fait des recommandations aux concepteurs sur la base de la recherche en neurosciences. La chaise de lessive nous permet de nous considérer comme des personnes qui ont commencé à prendre des mesures pour compléter nos listes de choses à faire sans cesse croissantes. “Quand vous avez une pile comme celle-ci, vous avez agi.”

Pour Joseph Ferrari, professeur de psychologie à l’Université DePaul qui étudie le désordre et la procrastination, la partie « action » est essentielle. Lui aussi reconnaît qu’une chaise de lessive peut servir à organiser votre vie. Mais il se méfie d’un tas qui reste aussi long. «Pour moi, c’est peut-être le problème le plus important», dit-il. « Si vous avez la pile là-bas, est-ce quelque chose auquel vous allez accéder ? » Si la réponse est oui, plus de pouvoir pour vous.

Même les gens qui gagnent leur vie en embellissant leur maison adhèrent aux vertus de la chaise à linge. Christopher Boutlier, architecte d’intérieur à Washington, qualifie la chaise de blanchisserie de « absolument incontournable… C’est juste un endroit pratique pour poser quelque chose pendant que vous réfléchissez dans votre tête à ce que vous allez en faire ».

Lors de la création d’espaces pour les clients, Boutlier essaie de les aider à minimiser l’encombrement en incorporant des paniers ou des valets dans les conceptions. Mais il est sceptique quant au fait que ces éléments changent réellement les habitudes : « Même s’il existe une option pratique, notre valeur par défaut a tendance à l’emporter. » En fin de compte, ça lui va très bien. Après tout, Boutlier conserve sa propre pile intermédiaire.

Il considère son monticule comme une liste visuelle de choses à faire, car il comprend souvent des vêtements qui doivent probablement aller au pressing et des articles qu’il envisage de donner. Il dit que l’idée qu’il accomplira ces tâches en temps opportun est une « pensée illusoire ». Complètement. Mais dans le cadre de la pensée délirante, c’est plutôt inoffensif.

De manière quelque peu surprenante, l’expert en blanchisserie Patric Richardson, auteur du livre « House Love : A Joyful Guide to Cleaning, Organizing, and Loving the Home You’re In », célèbre le concept d’une chaise de lessive. Il avertit régulièrement les gens que trop laver les vêtements peut les endommager, et c’est un meuble qui peut précisément empêcher cela. « Si quelqu’un fait quelque chose pour porter à nouveau quelque chose, je veux dire, je le soutiens totalement, que ce soit une chaise, que ce soit une table à laver », dit-il.

Bien qu’admirateur du concept, au début, Richardson – peut-être la seule personne sur la planète qui aime vraiment accrocher des vêtements – ne pensait pas avoir sa propre version. Mais au fil de notre conversation, il a révélé l’existence d’un banc dans sa chambre où il pose son jean chaque soir. J’ai dû le lui dire : même une petite chaise à linge compte.

L’architecte d’intérieur Tracy Morris, directrice de Tracy Morris Design à McLean, en Virginie, affirme que les clients demandent rarement un meuble spécifiquement pour ranger le linge. Pourtant, elle ne se fait aucune illusion sur le fait que les bancs et les chaises qu’elle ajoute aux chambres ne servent finalement pas à cet objectif. « C’est un peu comme un coton-tige. Tout le monde sait à quoi sert réellement un coton-tige, mais ce n’est jamais annoncé sur la boîte », dit-elle.

Morris a également sa propre chaise de lessive – un fait qu’elle n’hésite pas à admettre. «Parfois, je me dis : d’accord, j’ai tout nettoyé, à l’exception de trois pantalons pliés sur ma chaise de lessive», dit-elle. “C’est bon. Ils vont rester là. C’est parce que ce pantalon a sa place là-bas, du moins pour le moment.