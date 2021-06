Ne vous ruinez pas pour envoyer vos enfants à l’université

Nous approchons du moment de l’année où les étudiants annoncent leurs plans pour l’université à l’automne, et les parents se dépensent trop financièrement pour y arriver, ou se sentent très coupables de ne pas le faire. Payer pour l’université est l’une des dépenses les plus importantes que la plupart des individus ou des familles feront au cours de leur vie. Aujourd’hui, un baccalauréat typique coûte 85 000 $.

Il y a de l’espoir pour les parents : voici cinq raisons pour lesquelles, malgré une pression énorme, devoir hypothéquer votre avenir financier pour envoyer votre enfant dans l’université de ses rêves n’est pas la bonne décision.

Premièrement, si vous vous épuisez financièrement pour réaliser un rêve universitaire pour votre enfant, vous perdez votre capacité à être le soutien financier de votre enfant. Bien que le collège soit un bon pari, il est risqué. Cela pourrait ne pas être un ticket d’or pour le succès et la prospérité. Les programmes fédéraux de prêts aux étudiants ont maintenant des caractéristiques qui empêchent les emprunteurs d’avoir à effectuer des paiements inabordables, mais même cela ne suffit parfois pas à garantir que la dette étudiante n’est pas lourde. Protéger votre avenir financier signifie que vous serez en mesure d’aider votre enfant en cas d’urgence. Conservez vos économies jusqu’à ce que vous soyez en mesure de rembourser le prêt. Maintenir votre capacité financière à donner un coup de main est un cadeau bien plus important pour votre enfant qu’un billet pour une école de rêve coûteuse.

Souscrire des emprunts

Une deuxième raison de conserver vos économies est que payer pour l’université via un prêt étudiant souscrit au nom de votre enfant est une option plus sûre. Les prêts étudiants fédéraux – et non les prêts étudiants privés – protègent les emprunteurs d’avoir à rembourser leur dette s’ils sont incapables de commencer une carrière ou de gagner leur vie malgré leur diplôme. Le ministère de l’Éducation propose des lignes directrices pour ces prêts par le biais de programmes de remboursement fondés sur le revenu. Un prêt étudiant fédéral est une police d’assurance. En comparaison, les frais de scolarité payés par les parents ou par le biais d’autres programmes de prêts gouvernementaux tels que le prêt parent PLUS ont disparu pour toujours, que le diplôme en vaille la peine ou non.

De plus, avec des changements politiques en cours, il y a une chance de cadeaux plus généreux aux diplômés universitaires sous la forme d’une remise de prêt en masse. Soutenues par l’aile progressiste du Parti démocrate, ces propositions d’annulation de prêts, que ce soit par le biais de filets de sécurité existants ou de nouvelles politiques, continuent de faire l’actualité. Un étudiant avec un prêt fédéral pourrait avoir de bonnes chances de ne pas avoir à rembourser sa dette.

Surtout, ne pensez même pas à toucher à votre épargne-retraite ou à retirer la valeur nette de votre maison pour payer la facture de l’université de votre enfant. Les deux options sont beaucoup plus chères que les taux d’intérêt fortement subventionnés des prêts étudiants fédéraux. Et c’est avant de prendre en compte les filets de sécurité fédéraux mentionnés précédemment.

La dernière raison, mais la plus importante, de ne pas faire faillite tout en réalisant le rêve universitaire de votre enfant est qu’un prix inabordable pourrait ne pas en valoir la peine. Les collèges sont devenus assez luxueux et regorgent d’équipements coûteux qui n’offriront pas d’opportunités de carrière. Payer beaucoup en vaut la peine quand on en gagne beaucoup, mais ne commettez pas l’erreur commise par tant de personnes dans l’enseignement supérieur qui pensent qu’un prix élevé est révélateur de valeur.

Au lieu de cela, utilisez une approche axée sur les données pour magasiner pour l’université. Grâce au College Scorecard, les jeunes d’aujourd’hui ont accès à des données qui montrent combien les anciens élèves (de tous les collèges accrédités) gagnent après l’obtention de leur diplôme. Utilisez les données pour faire une analyse coûts-avantages avec votre enfant afin que vous puissiez tous les deux comprendre quels coûts en valent la peine ou non. Espérons qu’ils se souviendront de la session lorsqu’ils décideront de s’inscrire à la vannerie ou à la comptabilité.

Trop de pression pour envoyer les enfants dans des universités chères

Dans de nombreuses communautés, les parents subissent de plus en plus de pressions pour envoyer leur enfant dans un collège d’élite (c’est-à-dire cher). Au cours de la dernière décennie, les emprunts des familles utilisant le programme fédéral de prêt parent PLUS ont augmenté de près de 50 %. Dans le même temps, un nombre croissant de parents peinent à rembourser ces dettes.

N’oubliez pas que vous rendez service à votre enfant en disant non à un « université de rêve » que vous ne pouvez pas vous permettre. Il existe de nombreuses autres voies d’enseignement supérieur que votre enfant peut suivre sans le fardeau d’une dette insoutenable. D’autres options incluent les collèges publics, la vie à la maison ou même une éducation virtuelle. Bien qu’ils ne soient peut-être pas attrayants aujourd’hui pour vos enfants, ils vous remercieront plus tard lorsqu’ils réaliseront que vous avez fait le choix le plus intelligent pour votre famille en leur offrant la sécurité économique que votre famille mérite.

Beth Akers est chercheure résidente à l’American Enterprise Institute. Elle est l’auteur de « Making College Pay: An Economist Explains How to Make a Smart Bet on Higher Education ».