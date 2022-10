Ne vous moquez pas du bot Tesla. Optimus d’Elon Musk est la vraie affaire

En regardant les débuts du robot humanoïde Optimus de Tesla au AI Day 2022, il est tout à fait juste d’être sceptique quant aux plans ultra-ambitieux de l’entreprise. La démarche traînante du robot prototype pâlissait le parkour et les retournements passionnants de l’Atlas de Boston Dynamics, et Tesla a manqué de nombreuses échéances pour apporter son conduite entièrement autonome technologie à ses voitures.

Mais j’étais à l’événement AI Day, et je suis ici pour vous conseiller de ne pas rejeter la vision inspirée de la science-fiction de Tesla.

L’entreprise révélé de nombreuses preuves qu’il réfléchit profondément à un robot bipède et à la technologie d’intelligence artificielle nécessaire pour le rendre utile. Et une grande partie des réalisations authentiques de Tesla en matière d’ingénierie et de fabrication de véhicules électriques s’applique à Optimus.

Les experts non-Tesla en robotique et en intelligence artificielle avec qui j’ai parlé lors de l’événement ont été impressionnés par Optimus, le nom de code du Tesla Bot. Et les ingénieurs de Tesla avaient le genre de feu dans le ventre qui augure bien du progrès, surtout lorsqu’ils sont soutenus par la vision du directeur général Elon Musk et les ressources de Tesla.

“Je n’ai pas travaillé aussi dur depuis l’université. Mais j’adore ça”, a déclaré un concepteur de puces senior travaillant sur la technologie Dojo de Tesla pour former les systèmes d’intelligence artificielle derrière la capacité d’Optimus à naviguer dans les pièces et la technologie FSD de Tesla pour diriger les voitures. Il n’était pas autorisé à parler aux médias.



Voir le Tesla Bot de première main était impressionnant

J’ai également été impressionné par rapport à l’année dernière, lorsque Tesla a lancé Optimus sous forme de quelques diapositives de présentation accompagné d’un danseur humain en costume de robot.

Je n’ai pas applaudi et applaudi comme la plupart des plus de 1 000 personnes entassées dans un magasin géant dans les bureaux de Tesla à Palo Alto, en Californie, lorsque le premier robot Tesla a traversé la scène. J’ai apprécié la prouesse technique en voyant le bipède contrôlé par ordinateur pivoter à la taille sans basculer, alimenté par un ordinateur sur sa poitrine, déplacé par une collection d’actionneurs cylindriques brillants, parsemé de LED d’état et câblé avec un système nerveux en cuivre. J’ai entendu ses ventilateurs souffler et, plus tard, je me suis efforcé de soulever le bloc de cuivre et d’électronique de 42 livres qui constitue chaque tuile d’entraînement Dojo AI à 25 processeurs.

On ne sait pas encore si les robots humanoïdes feront un jour nos courses ou prendront le relais des humains travaillant sur les chaînes de production, comme l’envisage Musk. Le milliardaire controversé et franc estime qu’il faudra trois à cinq ans avant la mise en vente du premier Optimus, une éternité dans le monde de la technologie. Mais si sa vision se confirme, elle pourrait transformer le monde aussi profondément que l’automobile ou le smartphone.

“Nous ne serions pas surpris de le voir devenir le principal moteur du cours de l’action vers la fin de la décennie”, a déclaré lundi l’analyste de New Street Research, Pierre Ferragu, dans un rapport. “Imaginez Optimus comme une startup aujourd’hui : elle pourrait être valorisée à plusieurs milliards de dollars, peut-être même quelques dizaines.”

La société de recherche IDTechEx s’attend à ce que les dépenses en robots de service soient presque quintuplées d’ici 2032 pour atteindre 70 milliards de dollars.

Bien sûr, il y a un long voyage du prototype au produit, comme on l’a rappelé aux participants à la Journée de l’IA en voyant un Tesla Semi et Cybertruckdeux véhicules qui ont dates d’expédition initiales manquées.

Bien que la capacité de Tesla à concrétiser sa vision robotique soit encore plus incertaine, je déconseille d’annuler le projet simplement comme un fantasme utopique de Musk. Voici pourquoi.

Donnez à Musk le mérite d’avoir créé le paradis des nerds

Musk a le talent de choisir des entreprises difficiles mais réalisables, de trouver des ingénieurs prêts à relever le défi et de leur fournir un environnement dans lequel ils s’attendent à faire la différence. Ils ont réussi à rester motivés même avec les distractions de Musk comme lancer de nouvelles entreprises et acquérir Twitter.

Celle qui travaille chez SpaceX, qui a bouleversé le secteur des fusées de la même manière que Tesla bouleverse l’industrie automobile, a déclaré que ses rivaux avaient tenté de la recruter à plusieurs reprises. Ce seraient des emplois confortables, a-t-elle dit, mais dans la pratique, elle ne pourrait vraiment rien faire là-bas. Elle n’était pas autorisée à parler aux médias.

Nous dépensons peut-être beaucoup d’argent sur les ordinateurs portables et les smartphones, mais Musk cherche de nouveaux horizons. “Vous voulez vraiment voir ce qui se passe avec Optimus, alors qu’un tas d’autres technologies sont en quelque sorte plafonnées”, a déclaré Musk lors de l’événement AI Day.

Ce message a trouvé un écho auprès d’un ingénieur avec qui j’ai parlé lors de la Journée de l’IA qui travaille sur des actionneurs, un mécanisme clé qui déplace le torse, les jambes, les bras et les doigts d’Optimus. Auparavant, il a travaillé chez Boeing, mais il voit la robotique comme une nouvelle vague d’innovation.

AI Day 2022 est explicitement organisé comme un événement de recrutement pour les ingénieurs. Un avec qui j’ai parlé, qui travaille pour un rival direct de Tesla, s’est présenté à cause d’un e-mail de recrutement. Un autre qui travaille sur des robots chirurgicaux a été clairement impressionné par l’ampleur et le financement des travaux de Tesla dans le domaine. Personne ne se moquait de l’Optimus de Tesla.

Tesla Bot représente une recherche approfondie

Sur scène à AI Day, un prototype pré-Optimus appelé Bumble-C a mélangé, agité, pompé ses bras et fléchi à la taille. Ce n’était pas spectaculaire selon certaines normes, mais aussi le résultat de moins d’un an de travail. Une série d’ingénieurs ont partagé la scène avec Musk pour détailler les recherches menées jusqu’à présent sur Optimus. Parmi eux:

Tesla conçoit ses propres actionneurs, des ensembles d’engrenages, de moteurs, de capteurs et de commandes étroitement emballés qui agissent comme des muscles humains. La société s’inspire de l’équipe qui conçoit déjà les unités d’entraînement des voitures Tesla. Lors de la Journée de l’IA, les ingénieurs ont montré les calculs de Tesla sur la façon dont il s’est installé sur une collection de six actionneurs pour l’ensemble du robot qui optimisent au mieux le coût, la facilité de fabrication, la vitesse, le couple, la masse et l’efficacité.

Tesla tire des leçons de l’anatomie humaine, par exemple, en utilisant un mécanisme d’articulation complexe à quatre barres similaire au genou humain qui adapte les différents besoins de force ou de vitesse d’un actionneur en fonction de la distance de flexion du genou.

Tesla utilise également la même technologie d’intelligence artificielle que FSD pour guider Optimus. Cela inclut le réseau d’occupation, un système d’IA qui convertit les données d’entrée de la caméra en une carte 3D de tout ce qui se trouve autour d’un robot.

Tesla construit sa propre technologie de centre de données personnalisée, Dojo, pour former les multiples systèmes d’IA qui entrent dans un véhicule ou un robot. Jusqu’à présent, Tesla a construit trois armoires de matériel Dojo et peut déjà gérer les données de formation vidéo d’une manière impossible avec l’approche précédente en utilisant 72 des processeurs A100 haut de gamme de Nvidia.

Pour la locomotion, Optimus combine un modèle physique qui simule un robot virtuel avec des données de capteurs du monde réel qui évaluent les performances réelles du robot. La technologie de la marche est devenue plus sophistiquée : les premiers pas ont eu lieu en février ; Le bassin d’Optimus a commencé à basculer en juillet; mouvement du bras oscillant accompagnant ses foulées à partir d’août ; et les orteils d’Optimus ont d’abord décollé du sol en septembre.

“L’équipe Tesla est tellement en avance et tellement confiante dans son rythme d’innovation qu’elle ne se soucie pas de partager les détails de ce qu’elle fait”, a déclaré Ferragu.

L’IA est obligatoire sur Optimus

Optimus fait face à un défi que les voitures Tesla n’ont pas : il nécessite l’IA pour tout ce qu’il fait. Tesla peut créer une entreprise prospère en vendant des véhicules électriques de pointe entièrement pilotés par des humains, puis développer progressivement la technologie des véhicules autonomes.

Stephen Shankland / Crumpe



Avec les robots humanoïdes, l’IA doit fonctionner dès le départ. Et le défi de l’IA est plus difficile avec les robots.

Une introduction rapide à la technologie d’IA d’aujourd’hui : au lieu de programmer des ordinateurs avec des instructions étroites et rigides si-ceci-alors-cela, l’IA fonctionne en entraînant un système à reconnaître des modèles dans de grandes quantités de données du monde réel. Cela permet aux systèmes d’IA de gérer beaucoup plus de complexité et de prendre des décisions plus nuancées.

La difficulté est que les voitures autonomes rencontrent une grande variété de situations. Même le même carrefour routier peut être très différent s’il pleut, en construction ou bloqué par une voiture en panne.

Tesla investit massivement pour surmonter ces défis, avalant chaque jour 100 téraoctets de données vidéo rapportées par ses voitures, selon un ingénieur du Tesla AI Day. Il simule également diverses conditions pour étendre les situations de formation à l’IA au-delà de ces données du monde réel.

Mais la variété des situations que les robots pourraient rencontrer est beaucoup plus large. Pensez à la différence entre une maison et celle d’à côté. Comparez ensuite ces maisons aux entreprises, aux trottoirs et aux fermes.

Les vidéos de démonstration de robots de Tesla ont cependant été tournées dans un domaine relativement étroit : ses bureaux et ses laboratoires de recherche. Et Musk a déclaré que la société prévoyait de les tester d’abord dans ses propres “gigafactories”. Cela pourrait fournir suffisamment de données d’entraînement pour donner aux robots une assise utile.

Pourquoi construire le robot Optimus ?

Musk a offert une motivation quelque peu trouble pour savoir pourquoi construire Optimus. Le travail de SpaceX est d’amener l’humanité sur Mars, et les véhicules électriques et les batteries Tesla doivent nous sevrer des combustibles fossiles. L’explication de Musk pour Optimus semblait plus opportuniste : Tesla a l’expertise, donc ça pourrait aussi bien.

Musk espère qu’Optimus “aidera des millions de personnes”, libérant les humains d’un travail ennuyeux, dangereux et répétitif. Dans son moment le plus étoilé, il a déclaré que les robots pourraient conduire à “un avenir d’abondance, un avenir où il n’y a pas de pauvreté, où les gens peuvent avoir tout ce que vous voulez en termes de produits et de services. C’est vraiment une transformation fondamentale de la civilisation”. comme nous le savons.”

Je ne m’attendrais pas à la fin de la pauvreté de sitôt. Mais l’Optimus d’aujourd’hui fait de grands pas, au propre comme au figuré, par rapport aux débuts de l’année dernière comme une simple idée.