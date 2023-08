Ne vous laissez pas prendre par le battage médiatique de l’Apple Watch X avant la série 9

Il peut être difficile pour les propriétaires d’Apple Watch Series de savoir quel est le bon moment pour investir dans un modèle amélioré. Année après année, Apple apporte de petites améliorations à la gamme Series – et les modèles plus anciens résistent très bien au fil des années.

Mais comme Apple devrait dévoiler l’Apple Watch Series 9 dans quelques semaines seulement, les doutes et les inquiétudes concernant les remords de l’acheteur sont exacerbés par de nombreux buzz autour de ce sur quoi Apple pourrait travailler pour 2024 et le 10e anniversaire de son poignet. portable : l’Apple Watch X.

La fonction phare du X (prononcé « dix ») pourrait être une forme de surveillance de la pression artérielle, comme le rapporte Bloomberg. Mais il se peut qu’il ne soit pas un outil susceptible de remplacer une mesure traditionnelle à partir d’un brassard – ou le pourrait-il ?

Dans l’épisode de One More Thing de cette semaine, intégré ci-dessus, je souligne les rumeurs et les fonctionnalités signalées concernant les montres Series 9 et Series X – et pourquoi vous n’avez pas besoin de stresser si vous souhaitez mettre à niveau maintenant.

La série 9 est rapportée par Bloomberg avoir un processeur amélioré qui pourrait aider à augmenter la durée de vie de la batterie, et il y a du buzz à ce sujet une nouvelle couleur rose pourrait être dans le mélange. (Apple travaillerait sur un glucomètre pour une future Apple Watch, mais il ne devrait pas encore être prêt.)

Quant au buzz sur la série X, le rapport mentionne des ajustements de conception potentiels : un boîtier plus fin, un nouvel affichage microLED pour l’écran et des bandes qui pourraient se fixer différemment, éventuellement avec des aimants. Il devrait également disposer d’un capteur pour la surveillance de la pression. C’est une fonctionnalité Bloomberg a rapporté qu’Apple travaillait sur ce projet depuis des années maintenant, et cela a été difficile à tester. Pour avoir une idée du développement actuel de la surveillance de la pression artérielle au poignet, nous pouvons examiner comment d’autres entreprises abordent cette technologie.

La Galaxy Watch 5 de Samsung peut suivre la tension artérielle en dehors des États-Unis, mais vous devez d’abord le calibrer avec un véritable brassard de tensiomètre.

L’Omron HeartGuide, sortie en 2018, est une montre intelligente qui réalise une mesure réelle avec un brassard gonflable qui exerce une pression sur le poignet. Il a reçu l’autorisation de la FDA mais coûte 500 $. Scott Stein de CNET a examiné l’Omron HeartGuide et a constaté qu’il donnait des mesures qui correspondaient aux lectures de son médecin. Il a déclaré que la surveillance de la pression artérielle pourrait être la prochaine grande frontière pour les technologies portables, « mais dans sa forme actuelle, elle ne sera pas encore pour tout le monde ».

Alors, est-ce possible sans brassard ? Peut être. Valencell a présenté un appareil de mesure de la pression artérielle à pince au doigt au CES 2023. Il semble beaucoup plus léger qu’un appareil d’oxymétrie de pouls portable, et Stein en a fait une démonstration au CES en utilisant sa silhouette du milieu pour une vérification ponctuelle de la tension artérielle dans le salon.

La technologie est encore assez difficile à maîtriser, il est donc difficile de dire dans quelle mesure cette technologie pourrait apparaître dans une Apple Watch 2024. Je ne retiendrais pas votre souffle pour quelque chose qui puisse remplacer une visite chez le médecin depuis une Apple Watch. Mais quand vous me dites que la série 9 pourrait inclure un meilleur processeur pour prolonger la durée de vie de la batterie ? C’est une fonctionnalité qui peut enthousiasmer les gens maintenant.

Mais comme rien n’est officiel, il faudra attendre de voir ce qu’Apple dévoilera réellement le mois prochain. Apple n’a pas encore donné d’indices, mais il est largement prévu que nous verrons la série 9 le jour même où Apple dévoile l’iPhone 15 – et les experts désignent le 12 septembre comme le jour où cela pourrait arriver.