Ne vous laissez pas berner par les ours, parfois les bonnes nouvelles sont en fait... bonnes

Ce week-end, j’ai lu une foule d’articles négatifs assaillant ce marché et les rapports sur les bénéfices des entreprises individuelles. La suggestion : Les chiffres cachent tous quelque chose et même des entreprises comme Amazon (AMZN) et Apple (AAPL) ont simplement rapporté des chiffres qui dépassaient les estimations basses des analystes qui étaient censées générer une hausse. C’est un signe outrageusement haussier. Vous avez maintenant les arbitres les plus importants des cours boursiers totalement sceptiques quant à tout ce qui est positif. Et pourtant, les actions elles-mêmes vous disent non seulement le contraire, mais vous donnent l’impression d’être laissé à l’écart d’une grande course. Ce qui donne? Commençons par neuf mois de réduction des projections et des objectifs de prix sans aucun signe de ralentissement. C’est exactement le revers de la médaille de ce qui se passait lorsque les actions montaient lorsque nous avions des augmentations sans fin des objectifs de prix. Les analystes, je crois, sont finalement devenus négatifs et nous voyons un creux. Peut-être pas le plus bas, mais suffisamment bas pour acheter les meilleurs – les Honeywells (HON) et les Carriers (CARR), les Otis Worldwides (OTIS) et ServiceNows (NOW). Nous ne sommes pas en mesure d’appeler un véritable creux, principalement parce que nous ne savons pas comment le marché réagira à une hausse de moins de 75 points de base en septembre. Nous savons que les ours pensent que rien ne suffit, mais ils sont devenus un peu scandaleux. Historiquement, des hausses consécutives de 75 points suffisent à rendre même feu Paul Volcker, ancien président de la Réserve fédérale, nerveux, étant donné la baisse des coûts bruts et la limitation des dépenses par tous sauf le plus riche. Je pense que la Fed signalera quelque chose dans un mois qui pourrait conduire à une vente massive. Sinon, je peux voir le marché se porter bien tout au long de la saison des résultats, puis s’arrêter près de la prochaine réunion de la Fed fin septembre. À ce moment-là, nous aurons non seulement à gérer la Fed, mais aussi les élections de mi-mandat. Selon les prévisions actuelles, les républicains remportent trente sièges à la Chambre, ce qui leur donnerait une majorité dans les deux chambres et mettrait pratiquement fin à tout ce que le président Joe Biden veut faire. Cela pourrait faire pencher encore plus ses agences vers la gauche, car la possibilité qu’un candidat républicain à la présidentielle puisse gagner semble certainement plausible. Jusqu’à présent, ses agences ont un parti pris de gauche, mais elles peuvent vraiment devenir folles contre les banques, les sociétés pétrolières et les sociétés pharmaceutiques. C’est malheureux, mais cela et la Fed pourraient provoquer un moment difficile en septembre. Tout cela mis à part, la semaine dernière a montré le pouvoir des grandes entreprises. Passons une seconde sur Tim Cook et Apple. Ce fut un trimestre des plus impressionnants, mais j’ai lu un certain nombre d’articles négatifs sur la façon dont les chiffres sont de mauvais augure pour Apple. Comment diable pouvaient-ils être de mauvais augure ? Ont-ils parlé à Tim Cook et il leur a donné une lecture négative ? Certes, ce n’était pas le plus impressionnant des quartiers. Il y avait des façons de le regarder avec une certaine inquiétude. D’une part, je voulais des revenus de service plus élevés. Mais 19 milliards de dollars, c’est certainement mieux que satisfaisant. Après avoir parlé avec Cook après qu’Apple ait annoncé ses bénéfices la semaine dernière. J’ai été particulièrement séduit par la véritable ouverture de l’Inde, du Brésil et de l’Indonésie, trois des plus grands marchés du monde. La société attire les gens là-bas dans le monde Apple via le marché de l’échange, puis les accroche à des performances supérieures. J’ai également apprécié le fait que l’entreprise semble accéder à mes appels sans fin pour déterminer la valeur à vie d’un client Apple. C’est essentiel, étant donné que l’entreprise compte désormais 1,8 milliard d’appareils actifs et que 98 % des utilisateurs se disent satisfaits et ne passent donc pas à un autre fabricant. En regardant la vague actuelle d’offres Apple, vous avez l’impression qu’il pourrait y avoir un pot d’or ici parmi chaque client. Cependant, je pense qu’il en faut plus. C’est pourquoi cela m’a tellement intrigué lorsque Cook a déclaré que “acheter maintenant, payer plus tard” pourrait être le début d’une plus grande verticale financière. Pouvez-vous imaginer si Apple avait une application financière qui vous permettait de tout faire dessus ? Quoi qu’il en soit, gagner un autre “must have” semble formidable. Le fait que Cook ait posé la question de l’obtention du billet NFL peut être considéré comme quelque chose de déjà bien avancé. Le football américain joue-t-il bien à l’étranger ? Cela pourrait être décisif. Mais il en va de même pour le fait que Cook aime la façon dont le baseball se déroule. Peu importe : le fait est qu’Apple occupe une position enviable avec le téléphone le plus dominant au monde. Amazon : Que puis-je dire ? Amazon peut se développer avec moins de personnes et il le fera. L’attraction vient du client qui est resté avec l’entreprise et qui est maintenant de plus en plus utilisé comme un commerce qui livre. Je pense qu’Amazon doit écraser Walmart (WMT). Les actions de Walmart sont de retour là où elles ont déçu et la société n’a pas encore fait rapport. Il n’y a pas que les grandes technologies qui ont bien réussi. Nous avons également vu des chiffres formidables pour les huiles – Chevron (CVX) et Exxon Mobil (XOM) – et tout ce qui concerne l’aérospatiale et l’automobile. Le club tenant Ford (F) a fait un vrai show alors même que, une fois de plus, les sceptiques étaient partout. Les compagnies pharmaceutiques et les noms de la santé ont rapporté de bons chiffres, mais ils sont sacrifiés pour des préoccupations politiques qui, je m’attends à suivre leur cours dans quelques semaines. Bien sûr, il y a eu des déceptions. J’ai l’intention de parler de certains d’entre eux lors de notre réunion mensuelle ce jeudi. Mais je pense que les opposants protestent trop. Jusqu’à présent, ils perdent contre les taureaux, ils ne veulent tout simplement pas l’admettre. Ils ont l’oscillateur à courte portée S & P 500 de leur côté – plus 7,9 nous pousse à vendre des actions, pas à les acheter. Le PDG d’Apple, Tim Cook, prend la parole lors de la conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple à San Jose, Californie, le 6 juin 2022. Pierre Dasilva | Reuter