Ne vous laissez pas berner par les marchands de malheur – c’est ainsi que VOUS bénéficierez de la révolution fiscale Trussonomics

KEIR STARMER se lèche les lèvres à Liverpool aujourd’hui à la perspective d’une crise de la livre sterling et d’un aller simple vers la victoire électorale.

Les députés travaillistes et leurs payeurs syndicaux se préparent pour le gouvernement d’ici un an.

Tout l’intérêt de la monnaie britannique élastique et flottante est sa capacité à absorber les chocs

Et les conservateurs bancaux se mouillent en attendant l’ouverture des marchés des changes ce matin.

Mais attendez ! Tout l’intérêt de la monnaie élastique et flottante de la Grande-Bretagne est sa capacité à absorber les chocs.

Selon un expert éprouvé et digne de confiance, une baisse temporaire par rapport au dollar américain pourrait même être une bonne chose.

“Cela rendra nos exportations moins chères et nous obligera à repenser notre politique d’approvisionnement énergétique”, déclare le professeur Patrick Minford. “Les lecteurs de Sun seront parmi les gagnants.”

Contrairement à l’euro rigide, la livre n’est pas une marchandise fixe. Il flotte sur la marée et roule avec les coups.

Même tomber en dessous du dollar ne signifierait pas nécessairement un désastre.

Après six ans d’hésitation et de paralysie, la Grande-Bretagne du Brexit est grande ouverte aux affaires, au commerce et à l’investissement – et en route vers une nouvelle ère de prospérité. La guerre contre The Blob vient de commencer.

Optimisme teinté de rose ? Non, le professeur Minford est le Thatcherien au nez dur dont le projet pour les années 1980 a contribué à offrir trois décennies sensationnelles de croissance économique ininterrompue.

Le professeur d’économie appliquée est un analyste de renommée mondiale réputé pour ses prévisions d’une précision infaillible.

Grâce à la bombe budgétaire de vendredi en matière de réduction d’impôts et de réduction des formalités administratives, dans laquelle il a joué un rôle, UK plc est prêt à rebondir plus rapidement que l’UE inflexible ou les États-Unis exagérés.

“La Grande-Bretagne n’est pas une économie à taux fixe”, me dit-il. «Je suis assez calme à propos de la livre.

« Pénible à regarder »

“La dernière fois que nous avons essayé d’intervenir sur les taux de change, c’était un désastre complet.”

Minford parlait de septembre 1992, lorsque la Grande-Bretagne a été expulsée de manière humiliante du mécanisme de taux de change européen.

Le boom qui a suivi a duré et couru jusqu’au krach économique mondial de 2008.

Depuis lors, nous vivons avec des taux d’intérêt artificiellement bas et des emprunts améliorés numériquement.

Le punch drainé de nos instincts commerciaux.

Minford blâme 12 ans de coalition Cameron-Clegg “do-little”, pro-Bruxelles Theresa May, Boris Johnson “obsédé par le vert” et Rishi Sunak, qui augmente les impôts.

“Cela a été pénible à regarder car ils n’ont rien fait pour l’économie et ont continué à augmenter les impôts”, déclare l’ancien gourou de Mme Thatcher.

Les lecteurs de Sun bénéficieront de la révolution fiscale Trusonomics et d’une énergie moins chère provenant de la fracturation hydraulique et du pétrole de la mer du Nord, ajoute-t-il.

“Je pense que nous ressemblons maintenant à un endroit très attrayant pour faire des affaires.”

Minford prédit que la croissance dépassera 2% d’ici l’année prochaine, une forte augmentation par rapport à ces derniers temps, l’inflation baissant plus rapidement que prévu avant la bombe du chancelier Kwasi Kwarteng vendredi.

Cela se traduira par des salaires plus élevés, une baisse des impôts, de nombreux emplois pour ceux qui veulent travailler – et des incitations sociales, ou des réductions, pour celui sur quatre qui ne le fait pas.

En revanche, l’UE et les États-Unis risquent d’être plongés dans une récession profonde et préjudiciable par une compression « vicieuse » des taux d’intérêt.

“Cela créera un effet coup de fouet alors que des pays comme la France et l’Espagne repousseront ce resserrement vicieux”, dit-il.

Minford n’a pas le temps pour les gauchistes et les conservateurs timides qui prétendent que Truss réduit les impôts des riches au détriment des pauvres.

‘Preuve en pudding’

En effet, il pense que notre économie nouvellement rationalisée, plus une guerre contre la bureaucratie, laissera les États de l’UE manger notre poussière.

Et pourquoi les électeurs soutiendraient-ils la promesse du parti travailliste de rétablir le taux d’imposition aboli de 45 % – imposé par Gordon Brown dans ses derniers jours en tant que Premier ministre pour contrarier les conservateurs entrants ?

« Les gens ne sont pas stupides », dit le professeur. « Ils savent que nous comptons sur les riches pour financer la croissance. Ils veulent un Royaume-Uni favorable aux entreprises et créateur de bons emplois.

Mais avec seulement deux ans avant le jour du scrutin, est-ce trop peu trop tard ?

« Le temps presse », admet Minford.

“Mais le temps était court pour Margaret Thatcher dans les années 1980. Nous pouvons gagner cette élection sur la base des résultats. La preuve sera dans le pudding.”