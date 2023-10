Le président américain a mis en garde son allié du Moyen-Orient contre le fait de prendre pour cible des civils dans la bande de Gaza.

Le président américain Joe Biden a appelé Israël à respecter les règles de la guerre et à ne pas sombrer dans des dérives insensées. « rage » pendant sa guerre en cours avec les militants palestiniens. Il a également exhorté chacun à dénoncer la vague d’antisémitisme et d’islamophobie déclenchée par le conflit.

« Hier, lorsque j’étais en Israël, j’ai dit que lorsque l’Amérique a vécu l’enfer du 11 septembre, nous nous sommes également sentis en colère. » » Biden a déclaré dans un discours télévisé jeudi soir. « Tandis que nous cherchions et obtenions justice, nous avons commis des erreurs. J’ai donc averti le gouvernement israélien de ne pas se laisser aveugler par la colère. »

Il a déclaré qu’il avait mis en garde le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu contre le fait de prendre pour cible des civils palestiniens lors des frappes aériennes de représailles israéliennes sur la bande de Gaza.

« Netanyahu et moi avons encore discuté hier de la nécessité cruciale pour Israël d’opérer selon les lois de la guerre. Cela signifie protéger les civils au combat du mieux qu’ils peuvent », » a déclaré Biden. Il a ajouté que la population de Gaza doit avoir accès à la nourriture, aux médicaments et à toute autre aide humanitaire.

Dans le même temps, Biden a fermement condamné le groupe militant palestinien Hamas pour avoir tué des civils israéliens et a déclaré qu’il demanderait au Congrès d’approuver une aide supplémentaire à la sécurité d’Israël.

« Nous allons veiller à ce que le Dôme de Fer continue de garder le ciel d’Israël » » a déclaré le président, faisant référence au système de missiles de défense aérienne israélien qui intercepte les roquettes tirées depuis Gaza. « Nous allons faire en sorte que tous les acteurs hostiles de la région sachent qu’Israël est plus fort que jamais. [to] empêcher ce conflit de s’étendre.

Israël a lancé des frappes aériennes sur l’enclave palestinienne densément peuplée le 7 octobre, après que le Hamas et des groupes alliés ont envahi le territoire israélien, tuant des civils et des soldats et prenant des otages. L’ONU a depuis décrit la situation à Gaza comme « une catastrophe sans précédent » demandant que l’aide y soit autorisée dans les plus brefs délais.

Environ 1 400 Israéliens et 3 500 Palestiniens ont été tués depuis le début des combats ce mois-ci, selon les responsables des deux camps.