"Ne vous inquiétez pas du salaire": 3 femmes deviennent prêtres au Tamil Nadu

Profitant de l’occasion pour réduire l’écart entre les sexes dans la profession, trois jeunes femmes – l’une première diplômée d’une famille, une autre diplômée et la troisième diplômée – ont choisi d’assumer la vocation sacrée de prêtre dans un temple hindou.

Le salaire est maigre mais cela ne semble pas poser de problème pour ces jeunes femmes pieuses qui disent que Dieu pourvoira à leurs besoins.

« Je travaillais dans une entreprise privée à Chennai et j’ai abandonné mon emploi après que mon ami m’a signalé l’annonce du gouvernement de l’État concernant la formation des femmes de toutes les castes pour devenir prêtres du temple », explique N Ranjitha, diplômée en communications visuelles.

« J’ai trouvé important de servir Dieu, d’où la décision de devenir prêtre », a déclaré Ranjitha à PTI. Ses parents de Needamangalam, dans le district de Tiruvarur, sont agriculteurs et elle est la première diplômée de sa famille, a-t-elle déclaré.

Comme elle, S Ramya, diplômée en mathématiques, et S Krishnaveni, diplômée en mathématiques, ont décidé de consacrer leur vie au service du temple. Les trois faisaient partie des 98 archakas – les 95 autres étant des hommes – qui ont suivi avec succès un cours d’un an organisé par le département des dotations religieuses et caritatives hindoues du Tamil Nadu (HR&CE).

La formation était difficile au début, mais leur professeur Sundar Bhattar leur a bien enseigné, a déclaré Ranjitha.

Les femmes nouvellement ordonnées doivent être affectées comme prêtres assistants dans les temples de Vaishnavaite sous la responsabilité du département HR & CE pour suivre une formation d’un an, après quoi elles se verront attribuer des postes permanents.

Selon Krishnaveni, son père et son grand-père servaient au temple Mariamman dans leur village de Tittakudi, dans le district de Cuddalore. « Ni moi ni les autres ne nous inquiétons du salaire puisque nous sommes convaincus que le Seigneur pourvoira à nos besoins », a-t-elle déclaré.

Tous ont été initiés au sacerdoce par le Mannargudi Sendalangara Jeeyar au cours du sixième mois de leur formation. Ils ont été formés au Pancharatra agama, la tradition de culte Vaishnavaite, pendant leur séjour à l’école de formation Archakar gérée par le temple Sri Ranganathar à Srirangam.

Comme le reste des stagiaires, eux aussi ont reçu une allocation mensuelle de Rs 3 000.

Ramya, également originaire de Tittakudi, espère assumer ce nouveau rôle dans un temple majeur afin d’avoir l’opportunité d’en apprendre davantage et d’obtenir également une bonne visibilité.

Les 98 archakas et quatre odhuvars (qui récitent des hymnes de dévotion dans les temples) ont reçu leurs certificats des mains du ministre des RH et de la CE, PK Sekar Babu, lors d’une cérémonie organisée ici récemment.

