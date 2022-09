L’entraîneur du Portugal Fernando Santos insiste sur le fait que Cristiano Ronaldo reste une figure importante de l’équipe nationale même si son temps de jeu à Manchester United s’est limité principalement à des apparitions de remplacement jusqu’à présent cette saison.

Ronaldo a été appelé dans l’équipe du Portugal jeudi pour les matchs de la Ligue des Nations contre la République tchèque le 24 septembre et contre l’Espagne trois jours plus tard.

“Je n’ai absolument aucune inquiétude quant au manque de temps de jeu de Ronaldo pour Manchester United”, a déclaré Santos.

“Comme pour tout joueur, je dois déterminer quelle est la situation avec lui. Mais je pense que personne ne doute que Ronaldo continue d’être d’une grande importance pour l’équipe nationale.

Ronaldo et son partenaire ont perdu leur fils nouveau-né en avril, et il a été excusé de la tournée de pré-saison de United en Thaïlande et en Australie en juillet pour des raisons familiales.

Ronaldo n’a commencé que deux fois pour United sous la direction du nouveau patron Erik ten Hag, qui a répété mercredi qu’il comptait sur le joueur de 37 ans cette saison.

Équipe du Portugal

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolves/ENG), Rui Patricio (Roma/ITA)

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United/ANG), Joao Cancelo (Manchester City/ANG), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/FRA), Tiago Djalo (Lille/FRA), Ruben Dias (Manchester City/ANG), Pepe ( FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER)

Milieux de terrain : Joao Palhinha (Fulham/ANG), Ruben Neves (Wolves/ANG), Bruno Fernandes (Manchester United/ANG), Matheus Nunes (Wolves/ANG), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), William Carvalho (Real Betis /ESP), João Mario (Benfica)

Attaquants : Rafael Leao (AC Milan/ITA), Ricardo Horta (Braga), Cristiano Ronaldo (Manchester United/ANG), Rafa Silva (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City/ANG), Pedro Neto (Wolves/ANG) Diogo Jota (Liverpool/ANG), Joao Felix (Atletico Madrid/ESP)

