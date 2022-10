«Ne vous inquiétez pas», dit le personnel à une femme britannique qui a trouvé un crayon enveloppé dans un hamburger

Une femme britannique a été choquée après avoir trouvé un crayon en bois dans sa commande dans un restaurant de hamburgers. L’incident s’est produit le 3 octobre, lorsque la femme identifiée comme Leanne Daly, une résidente de Bootle en Angleterre, a décidé de commander un repas Burger King pour elle et ses enfants. Selon Liverpool Echo, la femme commandait souvent à la chaîne de restauration rapide en la considérant fraîche. Mais le récent incident lui a maintenant fait croire le contraire. La femme aurait trouvé le crayon en prenant une bouchée de son burger au poulet et au bacon. Elle s’attendait à savourer les saveurs du repas, mais à la place, elle fut surprise de trouver un objet dur heurtant l’intérieur de sa bouche.

C’est son fils qui lui a passé le burger et quand elle a senti quelque chose de bizarre avec la nourriture, la femme a décidé d’ouvrir le burger et de vérifier ce qu’il y avait à l’intérieur. « Je l’ai ouvert et un crayon en est sorti. J’ai pensé “qu’est-ce que c’est que ça” car cela ressemblait à un eye-liner », a-t-elle déclaré au portail. Son action immédiate a été d’appeler la chaîne de restauration rapide pour une explication.

Après avoir décrit ce qu’elle a trouvé dans son hamburger, l’exécutif lui a demandé de “ne pas s’inquiéter”. L’explication donnée à Daly était qu’il s’agit d’un crayon gras que les employés utilisent souvent pour marquer les emballages de hamburgers.

Le cadre a assuré à plusieurs reprises à la femme que ce n’était pas un eye-liner, affirmant qu’elle était la seule femme du quart de travail. L’exécutif a encouragé Leanne Daly à obtenir un remboursement en ligne avant de raccrocher. Tout en partageant le récit réel de l’événement, Daly a déclaré: “J’ai pensé à quoi cela me sert-il (si l’objet n’est pas un eye-liner)? Cela ne devrait pas être dans ma nourriture de toute façon et elle ne s’est pas excusée du tout. Ma première pensée a été que quelqu’un s’est maquillé tout en essayant de faire des hamburgers en même temps et s’il a manqué un crayon entrant dans un hamburger, qu’est-ce qu’il a manqué d’autre ?

Le client a choisi de se faire rembourser par la chaîne de restauration rapide.

Un porte-parole de Burger King, tout en abordant l’incident, a déclaré qu’il s’excusait pour l’incident. La chaîne de hamburgers a ajouté que l’incident avait eu un impact négatif sur ses clients et a assuré qu’elle enquêtait sur l’affaire. “Nous travaillerons pour garantir que toutes les mesures nécessaires et la formation du personnel soient renforcées pour répondre à ces normes”, a conclu le communiqué.

