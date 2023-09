Ne vous inquiétez pas : ces vêtements peuvent vous aider à rester au frais malgré des températures élevées

Nous arrivons à la fin de l’été, mais les températures continuent de monter en flèche. Demandez simplement au cactus qui se décomposent sous le soleil de l’Arizona. Et puis il y a le Vague De Chaleur que les experts prédisent pour le centre des États-Unis en cette fête du Travail.

Une façon de se soulager de la chaleur, surtout si vous êtes à l’extérieur ou si vous vivez sans climatisation, est de porter des vêtements rafraîchissants. Je ne veux pas dire par là que vous pouvez enfiler des vêtements qui vous rafraîchiront instantanément comme un sac de glace. Nous ne sommes pas assez il y a encore de la technologie (bien que les experts y travaillent), mais les meilleurs vêtements rafraîchissants ont des propriétés différentes qui fonctionnent pour vous garder au frais et plus à l’aise.

Comment fonctionnent les vêtements réfrigérants ?

La baisse de la température de votre corps est ce qui vous donne la sensation de fraîcheur. Pour que les vêtements refroidissent efficacement, le tissu doit avoir des propriétés qui agissent avec le corps pour aider à dissiper la chaleur et favoriser la circulation de l’air.

Perméabilité à l’air

Les vêtements aérés, fluides et respirants permettent à plus d’air de passer et aident à empêcher la chaleur ou la transpiration d’être emprisonnée contre la peau. En revanche, les tissus moins respirants comme le polyester ou la laine peuvent garder la chaleur corporelle confinée entre votre corps et le matériau et vous faire transpirer encore plus.

Évacuation de l’humidité

La transpiration peut être gênante, mais c’est la façon dont notre corps régulation de la température. Les tissus évacuant l’humidité absorbent rapidement la transpiration de votre corps et l’aident ensuite à s’évaporer. Le secret est dans fibres hydrophiles et hydrophobes. Les fibres hydrophiles absorbent la sueur de la peau et la dispersent uniformément sur le tissu. Les fibres hydrophobes empêchent l’humidité de pénétrer et aident le tissu à sécher rapidement.

Régulation de la température

La thermorégulation est la manière dont les humains maintiennent leur température corporelle, et il existe quatre façons différentes de transférer la chaleur. Si le tissu de vos vêtements est efficace pour l’une de ces quatre méthodes, il peut vous aider à rester au frais.

Conductivité thermique concerne la mesure de la manière dont les matériaux transfèrent la chaleur d’un côté à l’autre. Chaque matériau a une conductivité thermique, et plus elle est élevée, plus le matériau sera refroidi.

concerne la mesure de la manière dont les matériaux transfèrent la chaleur d’un côté à l’autre. Chaque matériau a une conductivité thermique, et plus elle est élevée, plus le matériau sera refroidi. Convection thermique : La chaleur se déplace du matériau ayant la température la plus élevée vers celui ayant la température la plus basse. Cela explique pourquoi vous vous sentez plus frais lorsque vous enfilez de la soie ou du bambou ; la chaleur de votre corps est transférée au tissu plus frais et ce processus vous aide à vous sentir plus au frais.

: La chaleur se déplace du matériau ayant la température la plus élevée vers celui ayant la température la plus basse. Cela explique pourquoi vous vous sentez plus frais lorsque vous enfilez de la soie ou du bambou ; la chaleur de votre corps est transférée au tissu plus frais et ce processus vous aide à vous sentir plus au frais. Radiation : Le rayonnement solaire contribue grandement à la sensation de chaleur, surtout si vous devez être dehors par temps chaud. Des vêtements qui vous protègent du soleil et des rayons UV nocifs vous aideront à rester au frais et à conserver une peau plus saine.

: Le rayonnement solaire contribue grandement à la sensation de chaleur, surtout si vous devez être dehors par temps chaud. Des vêtements qui vous protègent du soleil et des rayons UV nocifs vous aideront à rester au frais et à conserver une peau plus saine. Évaporation: Les meilleurs vêtements rafraîchissants permettent à la sueur de s’évaporer et de sécher rapidement, vous gardant au frais par temps chaud. Les tissus ayant une faible capacité d’évaporation peuvent rester humides et vous donner une sensation collante.

Recommandations en matière de vêtements rafraîchissants

Voir plus: Meilleurs pyjamas pour l’été

Innovation dans les vêtements rafraîchissants

Tout le monde sait ce que ça fait d’être lourd et chaud dans ses vêtements. Alors que chaque été semble battre le record de température de l’année précédente, les chercheurs explorent différentes façons de produire des vêtements rafraîchissants efficaces.

Les vêtements et autres vêtements peuvent utiliser des techniques de refroidissement non électriques telles que le refroidissement par glace, par changement de phase et par rayonnement. Les premiers vêtements de refroidissement ressemblaient à de véritables gilets de glace qui absorbaient la chaleur corporelle d’une personne lorsque la glace fondait, provoquant une sensation de fraîcheur physique. De nombreux vêtements rafraîchissants modernes, comme ceux de LifeLabs, ont des capacités de blocage de la chaleur infrarouge qui offrent une protection contre les rayons nocifs du soleil.

Mais les experts sont même en train de résoudre les problèmes des vêtements de refroidissement intelligents alimentés à l’électricité. Alors que nous continuons à subir des températures élevées, il est juste de s’attendre à davantage d’améliorations et de développements en matière de vêtements rafraîchissants.

Les meilleurs tissus pour rafraîchir les vêtements

Coton

Le coton convient à la chaleur sèche car il est léger et respirant. mikroman6/Getty Images

Le coton est une fibre naturelle respirante, légère et largement accessible. L’air passe facilement à travers le tissu en coton, vous permettant de vous sentir frais et aéré. Il convient mieux à la chaleur sèche, car il absorbe mais n’évacue pas l’humidité.

Bambou

Le bambou est une fibre naturelle de première qualité qui est efficace évacue l’humidité. Il est également encore plus respirant que le coton en raison des « micro-espaces » dans le tissu en bambou qui favorisent une meilleure circulation de l’air.

Soie

La soie est une bonne matière pour l’été car elle est fluide, respirante et thermorégulatrice naturelle. HUIZENG HU/Getty Images

La soie est un thermorégulateur qui vous aide à maintenir une température corporelle confortable. Il est ultra-léger, doux et a tendance à se présenter sous des silhouettes fluides.

Rayonne

Source à partir de pâte de bois transformée, la rayonne est composée de fibres fines qui la rendent légère et respirante. Il n’emprisonne pas la chaleur entre le tissu et votre corps, permettant à la sueur de s’évaporer et à la chaleur de se dissiper.

Viscose

Type de rayonne, la viscose est un tissu doux et confortable qui peut également vous aider à rester au frais pendant l’été. Dmitri Kalvan/Getty Images

La viscose est un type de rayonne considérée comme une soie artificielle. En tant que tel, il s’agit d’un tissu lisse, très absorbant et doux, idéal pour rafraîchir les vêtements.

Lin

Le lin est dérivé de la plante de lin et est un tissu bien connu pour l’été en raison de sa légèreté et de sa respirabilité. Il a un tissage lâche, permettant à l’air de passer facilement.

Les pires tissus pour rafraîchir les vêtements

Polyester et nylon

Le polyester et le nylon sont fabriqués à partir de pétrole, ce qui en fait essentiellement un type de plastique. Ils retenir la chaleur et même les mauvaises odeurs, et ils n’absorbent pas l’humidité. Cela signifie que votre sueur reste à leur surface, emprisonnée entre votre peau et le tissu.

Jean

Nous aimons tous nos jeans, mais ce ne sont pas les meilleurs vêtements par temps chaud. Le matériau est lourd, peu respirant et peut retenir l’humidité. Si vous devez porter un jean, essayez une coupe plus ample et un délavage léger pour refléter le soleil.

Cuir

Fabriqué à partir de cuir de vachette épais, le cuir est un bon isolant durant l’hiver. Il est également souvent teint en noir, une couleur qui absorbe la chaleur. À moins que vous souhaitiez avoir très chaud, évitez les vestes en cuir en été.

Recommandations en matière de vêtements rafraîchissants

Voir plus: Meilleurs oreillers rafraîchissants