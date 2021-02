Un membre de l’équipe de l’OMS envoyé en Chine pour sonder les origines de Covid-19 dans le pays a ignoré la demande de Washington de vérifier les conclusions de la mission, affirmant que les renseignements américains sur la question devraient être considérés avec scepticisme.

L’équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tenu une conférence de presse mardi pour révéler ses conclusions après avoir passé quatre semaines à Wuhan, la ville chinoise où le premier cas de coronavirus a été signalé en décembre 2019. Selon leur enquête, il y a actuellement, aucune preuve n’étaye la théorie selon laquelle le virus a fui d’un laboratoire à Wuhan, une affirmation avancée par l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo, entre autres. L’équipe a également déclaré qu’il était probable que la maladie ait été transmise aux humains par des animaux, bien qu’il n’y ait pas de lien direct étayant la théorie selon laquelle elle provenait de chauves-souris.

En réponse, le département d’État américain a déclaré qu’il n’accepterait pas les conclusions de l’équipe sans d’abord utiliser ses propres renseignements pour vérifier de manière indépendante les résultats.

La critique a été rejetée par Peter Daszak, un parasitologue et zoologiste qui faisait partie de la mission de l’OMS. Prétendant que le président Joe Biden «Doit avoir l’air dur avec la Chine», Le scientifique a averti dans un tweet que Washington n’était pas bien placé pour revérifier les révélations de l’équipe de l’OMS.

Eh bien maintenant ça👇. @Joe Biden doit avoir l’air dur avec la Chine. Ne comptez pas trop sur les renseignements américains: de plus en plus désengagés sous Trump et franchement faux sur de nombreux aspects. Heureux d’aider WH dans sa quête de vérification, mais n’oubliez pas que c’est « TRUST » puis « VERIFY »! https://t.co/ukaNAkDfEG – Peter Daszak (@PeterDaszak) 10 février 2021

« S’il vous plaît, ne comptez pas trop sur les renseignements américains: de plus en plus désengagés sous Trump et franchement faux sur de nombreux aspects, » il a écrit, ajoutant qu’il serait « heureux » pour aider la Maison Blanche si elle souhaitait revoir les données de la mission.

L’administration Trump a affirmé à plusieurs reprises sans preuve que le virus avait fui de l’Institut de virologie de Wuhan. Trump lui-même a souvent appelé la maladie la «Virus de la Chine» et a accusé Pékin de ne pas en faire assez pour arrêter sa propagation.

Bien que l’on pensait initialement que Wuhan était à l’origine de Covid-19, des preuves suggèrent que le virus aurait pu se trouver en Europe des mois avant sa détection en Chine.

