Ne vous en faites pas; encore une chance de gagner 940 millions de dollars Mega Millions

DES MOINES, Iowa (AP) – Les joueurs de loterie dont les numéros n’ont pas atteint ou qui ont même oublié d’acheter un billet auront une autre chance de remporter un prix Mega Millions de près d’un milliard de dollars lors d’un tirage vendredi soir.

Le jackpot estimé à 940 millions de dollars augmente depuis plus de deux mois et se classe désormais au sixième rang de l’histoire des États-Unis.

Même si le prix augmente, les chances de gagner restent les mêmes à une sur 302,6 millions.

Elijah Kouza, directeur adjoint du dépanneur Buscemis dans la banlieue de Detroit à Livonia, dans le Michigan, a déclaré que le jackpot du Mega Millions attire de nombreux clients.

“Lorsque les gros jeux atteignent ce niveau, c’est à ce moment-là que les gens qui ne jouent jamais à la loterie doivent entrer”, a-t-il déclaré. « The Mega and Power est plus un fantasme qu’autre chose. Mais tout ce qu’il faut, c’est un.

Chez Buscemis, qui vend de l’alcool, des pizzas et, bien sûr, des billets de loterie, le jackpot de 940 millions de dollars est affiché bien en vue à l’extérieur et à l’intérieur du magasin.

Kouza a déclaré que le magasin vendrait 20 à 25 billets Mega Millions un vendredi normal. Aujourd’hui, il s’attend à ce que ce nombre passe à trois chiffres.

“C’est un peu hilarant pour moi, parce que si c’est comme 100 millions de dollars, les gens sont comme, ‘Nah.’ Ils passeront », a-t-il dit.

Le jackpot de 940 millions de dollars est destiné aux gagnants qui choisissent une rente, versée annuellement sur 29 ans. Les gagnants veulent généralement de l’argent, ce qui, pour le tirage de vendredi soir, serait estimé à 486 millions de dollars.

S’il n’y a pas de gagnant, le prochain tirage aura lieu mardi soir.

Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et dans les îles Vierges américaines.

___

Le journaliste de l’Associated Press Mike Householder à Livonia, Michigan, a contribué à ce rapport.

The Associated Press