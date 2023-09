Ne vous embêtez jamais à essayer de me trouver sur une scène de karaoké – Shaw Local

Je ne chante pas en public. C’est une règle personnelle.

Je blâme l’oncle Bob.

Oh, les chansons peuvent m’arracher un refrain. Je viens de commencer à chanter. Mais je suis généralement seul et je fais certainement attention à qui écoute. (La chanson de joyeux anniversaire autour du gâteau est une torture.)

Je ne pense pas avoir jamais raconté cette histoire à Oncle Bob. Il est décédé en 2022 et il me manque profondément. Si je lui avais dit, il aurait ri. Son rire distinctif fait partie de ma mémoire.

J’avais 13 ou 14 ans. Oncle Bob était en visite et il a apporté quelque chose de nouveau et d’excitant : un magnétophone portable.

Il nous a montré à quel point c’était simple. Appuyez sur un bouton d’enregistrement, parlez dans le micro, rembobinez, jouez et entendez soudainement votre propre voix.

Il nous a laissé essayer. Et wow ! Entendre ma voix, ce à quoi elle ressemble pour les autres, a été une expérience nouvelle et étrange.

Puis oncle Bob a commencé à chanter dans la flûte à bec. J’étais excité et impatient d’avoir ce micro et de commencer à chanter. Ce que j’ai fait. Puis il y a eu la lecture.

Oncle Bob, avec ce rire, a dit : « Whoa. Ne fais plus jamais ça. C’était terrible. Tu es un mauvais chanteur. Ne chantez plus jamais à haute voix.

OK, ce ne sont peut-être pas ses mots exacts. Et peut-être que je ne me souviens de rien de ce qu’il a dit. Mais il s’est moqué de mon chant.

J’étais dévasté. Je l’ai cru. Je pense que c’est toujours le cas, même si ma femme insiste sur le fait que j’ai une bonne voix pour chanter. (Basé sur une soirée il y a quelques années impliquant quelques verres et une machine à karaoké, ce qui est une avancée par rapport à un magnétophone.)

Ainsi, ce tout petit événement est intégré dans mes cordes vocales et se déclenche chaque fois que je suis censé chanter devant des gens.

Et pourquoi est-ce que je partage cette histoire maintenant ? Eh bien, cette réflexion a commencé à avancer grâce à l’auteure et gourou de l’écriture Natalie Goldberg.

Elle avait 6 ans aux côtés de son cousin au piano, jouant et chantant. Le cousin a alors crié à la mère de Goldberg : « Natalie est sourde. Elle ne sait pas chanter !

« À partir de ce moment-là, je n’ai plus chanté et j’ai rarement écouté de la musique », écrit Goldberg dans son livre inspirant « Writing Down the Bones, Freeing the Writer Within ».

Des années plus tard, elle a pris des cours et un maître de chant lui a dit qu’elle n’était pas sourde. Elle avait juste besoin d’écouter la musique, pas sa seule voix.

« Si vous écoutez totalement, votre corps se remplit de musique, donc lorsque vous ouvrez la bouche, la musique sort automatiquement de vous », a expliqué Goldberg.

« Quelques semaines plus tard, j’ai chanté en harmonie avec un ami pour la première fois de ma vie et j’ai pensé avec certitude que j’étais devenu illuminé. Ma voix individuelle a disparu et nos deux voix n’en ont plus qu’une.

Goldberg utilise sa mémoire pour donner des conseils aux écrivains : « Écrire aussi, c’est écouter à 90 %. Vous écoutez si profondément l’espace qui vous entoure qu’il vous remplit, et lorsque vous écrivez, il se déverse hors de vous. … Vous n’écoutez pas seulement la personne qui vous parle de l’autre côté de la table, mais vous écoutez simultanément l’air, la chaise et la porte. … Écoutez le passé, le futur et le présent là où vous êtes. Écoutez avec tout votre corps, non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec vos mains, votre visage et votre nuque. … Plus vous écoutez profondément, mieux vous pouvez écrire.»

De bons conseils pour écrire. Je devrais essayer en chantant. Plongez-vous dans la musique. Noyez cette voix qui me dit que je ne peux pas chanter. Et cette voix n’a jamais été celle d’oncle Bob. Cela a toujours été le mien.

Il est intéressant de voir comment les souvenirs de notre enfance s’enracinent, comment nous récoltons ce qui pousse et comment cela peut changer avec l’âge. J’ai laissé un souvenir vacillant m’empêcher de chanter. Maintenant, cela semble idiot.

Mais… ne me passe pas encore le micro.

Lonny Caïn, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, était également journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail pour les formalités administratives est [email protected]. Ou envoyez-le par courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.