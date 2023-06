« Ne vous concentrez plus sur cela »: Lionel Messi dit que battre des records de buts est secondaire aux titres remportés

Lorsque Lionel Messi s’est accroché à un centre de Kylian Mbappe lors d’un match de Ligue 1 la saison dernière, il a non seulement donné une avance de 1-0 à son Paris Saint-Germain contre Nice, mais a également établi un nouveau record européen de buts.

L’objectif était le 496e de carrière de Messi dans le top cinq de la ligue européenne, ce qui l’a aidé à dépasser le précédent record de 495 établi par son éternel rival Cristiano Ronaldo.

Dans une récente interview, Messi a déclaré que les records ne lui importaient plus et qu’il se concentrait sur la victoire de titres.

« Non, juste un peu. Comme je l’ai déjà dit, à ce stade de ma carrière, je ne me concentre plus là-dessus », a déclaré Messi. être au sport.

« Je me concentre sur ce que j’ai pu réaliser avec l’Argentine et le niveau des clubs où j’ai eu la chance de remporter des titres importants comme l’UCL ou la Coupe du monde des clubs, des ligues, des coupes », a-t-il ajouté.

Ensemble, Messi et Ronaldo ont remporté 12 Ballon d’Or, un prix annuel pour le meilleur footballeur du monde.

Messi, après une carrière chargée de trophées avec le FC Barcelone, a quitté son club d’enfance dans un mouvement étonnant pour rejoindre le club de Ligue1 PSG où il a passé quelques saisons avant de partir pour l’Inter Miami de la Major League Soccer.

« J’ai eu la chance de tout gagner, et c’est vraiment ce qui restera à la fin de ma carrière. Bien sûr, vous avez les buts et les records, mais je pense qu’ils sont secondaires en dehors du fait que ce sont de belles reconnaissances », a déclaré Messi.

Messi a réalisé son rêve de soulever le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA l’année dernière en décembre, guidant l’Argentine vers son troisième titre.

Dans la même interview, Messi a également évoqué sa relation fracturée avec les fans du PSG qui ont commencé à le huer régulièrement.

« Au début, c’était super, j’ai reçu beaucoup d’encouragements comme je l’ai souvent dit, mais ensuite les gens ont commencé à me traiter différemment, certains supporters parisiens », a déclaré Messi.

« La majorité, en revanche, m’a traité aussi bien qu’au début. Il y avait une rupture avec une grande partie de la foule parisienne. Bien sûr, ce n’était pas mon intention. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi, c’est leur façon de faire. Mais je me souviens encore de tous ces gens qui m’ont soutenu, comme ils l’ont fait au début », a-t-il ajouté.

Messi est arrivé dans la capitale française en grande pompe, le club espérant mettre fin à son attente pour le titre de la Ligue des champions avec le maître argentin. Cependant, il a remporté deux titres de Ligue1 pendant son séjour.