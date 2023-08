Ne vous concentrez pas uniquement sur Ram Temple : les PM "Mantra pour 2024" Lors de la rencontre NDA

Le Premier ministre Narendra Modi a dit à la NDA de se concentrer sur des questions autres que Ram Mandir avant les élections générales de 2024. Lors d’une réunion avec des députés de l’Uttar Pradesh aujourd’hui, le Premier ministre a conseillé aux députés d’aller au niveau local et de « passer plus de temps avec les gens », ont indiqué des sources.

Les députés qui ont assisté à la rencontre – pour faire partie d’une série de réunions – venaient de l’ouest de l’Uttar Pradesh, de Braj et de la région de Kanpur-Bundelkhand.

Des sources ont déclaré que le Premier ministre a demandé aux députés de parler des problèmes locaux dans leurs circonscriptions respectives, d’assister à des programmes auxquels les gens assistent, y compris des mariages.

« Le Premier ministre Modi a donné le mantra de la victoire de 2024 aux députés de la NDA. « Convaincre ceux qui boudent, sont en colère, passent de plus en plus de temps avec le public pendant les élections », a déclaré une source le citant.

Invoquant le «dharma de la coalition», a-t-il déclaré, contrairement à l’UPA, la NDA est une question de sacrifice et non d’égoïsme, ont déclaré des sources.



À titre d’exemple, le Premier ministre Modi a cité le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, qui, a-t-il dit, a été nommé ministre en chef bien qu’il ait moins de députés que le BJP, mais il a quand même mis fin à la coalition et rejoint les rangs de l’opposition.

« Malgré le fait d’avoir un bon nombre de députés au sein du gouvernement avec l’Akali Dal au Pendjab, la NDA n’a pas demandé le poste de vice-ministre en chef », a déclaré une source le citant.

Le BJP a divisé les 430 députés de la NDA en 11 groupes, qui rencontreront tour à tour le PM Modi jusqu’au 10 août.

La prochaine série de réunions aura lieu mercredi, à laquelle participeront 96 députés du Telangana, de l’Andhra Pradesh, du Tamil Nadu, du Karnataka, du Kerala, de Pondichéry, des îles Andaman et Nicobar et de Lakshadweep.

Les réunions visent à assurer une plus grande cohésion et synergie au sein de l’alliance avant les élections.

Les hauts dirigeants du parti, dont le ministre de l’Intérieur Amit Shah, le ministre de la Défense Rajnath Singh, le ministre des Transports routiers Nitin Gadkari et le chef du BJP JP Nadda, devraient participer aux réunions.