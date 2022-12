Ne vous battez pas contre la Fed, faites des choses et faites des choses Leçons de Cramer à partir de 2022

La première règle de gestion de l’argent est de ne jamais avoir à dire que vous êtes désolé. C’est pourquoi les gestionnaires de fonds ne vous disent jamais en temps réel quels sont leurs avoirs. C’est pourquoi ils ne tiennent pas de réunions mensuelles. C’est pourquoi ils ne répondent pas aux questions. A quoi je dis ceci : nous dirigeons un club. Nous sommes ouverts sur ce que nous faisons. Comment pouvez-vous apprendre si vous ne pouvez même pas admettre vos erreurs ? Avec notre “réunion mensuelle” de décembre maintenant dans les livres, voici un aperçu de la façon dont nous avons fait un faux pas en 2022 – et ce que nous avons appris en cours de route. Ce que nous avons appris 1. La capitalisation boursière est importante. Certaines de nos meilleures actions sont devenues incontrôlables. À un moment donné, Nvidia (NVDA), une très bonne entreprise, valait plus de 820 milliards de dollars, soit plus de 29 fois les ventes. Peu importait que Nvidia soit l’une des entreprises les plus performantes et les plus innovantes du moment. Tout comme il y a un prix d’achat pour à peu près tout, il y a aussi un prix de vente. Lorsque vous avez un rapport prix/ventes très élevé, vous devez vous demander s’il y a trop d’enthousiasme et pas assez pour le faire encore grimper ? Vous devez vérifier si l’entreprise a quelque chose dans sa manche au cours des 12 prochains mois, et non des 12 prochaines années, qui sauvegarde la prime. Si vous créez des réponses pour justifier une valorisation devenue injustifiable, alors vous devez quitter la position — comme nous aurions dû le faire avec Nvidia. 2. Il est essentiel qu’une entreprise communique avec ses actionnaires. Ou vous esquive-t-il et vous traite-t-il injustement ? C’est ce que nous avons vécu avec Bausch Health (BHC). Quoi que nous fassions, ils ne nous parleront pas. Ils ne nous rappelleront pas. Ils ne valideront pas la thèse qu’ils ont énoncée sur “Mad Money”. Nous sommes donc figés, nous ne savons pas quoi faire. Cette belligérance est inacceptable et nous place dans les limbes, un endroit terrible où vivre. 3. Ne tombez pas dans le grand tour, ou le grand déjeuner d’ailleurs. Vous n’avez aucune idée du nombre de cadres avec qui je sors chaque semaine. Bien sûr, chacun a une bonne histoire. Pareil avec les cadres qui viennent sur “Mad Money”. Il fait toujours beau. C’est pourquoi la rencontre avec un cadre peut être fatale. Les PDG sont des vendeurs pour leur institution. Ils sont incroyablement efficaces. Il faut être sceptique et résister aux sirènes. 4. Méfiez-vous des histoires basées sur la taille totale du marché adressable. Très souvent, lorsque vous entendez une entreprise, elle vous dit que l’opportunité est si énorme que vous devez y participer. Vous devez toujours être sceptique face à certaines de ces prévisions ridicules. Voici un exemple. SmileDirectClub (SDC), la société de broches, qui nous a dit que la demande mondiale totale pour ses produits était de 500 milliards de dollars. C’était peut-être vrai lorsque l’action était à 15 $ l’action il y a deux ans. Mais c’est peut-être aussi vrai à 53 cents par action, là où c’est maintenant. Rappelez-vous ces mots plus pertinents : montrez-moi l’argent. 5. Ne combattez pas la Réserve fédérale. Peu importe la solidité de votre histoire, peu importe à quel point les bénéfices pourraient augmenter, si la Fed essaie de faire baisser l’inflation, elle fera également tomber votre action. Une Fed belliciste est votre ennemi. Quand nous avons oublié cela, nous avons perdu beaucoup d’argent. Dans un marché baissier, la préservation du capital l’emporte sur tout. Et, maintenant… Ce que nous avons bien compris 1. Faire des choses et faire des choses. En novembre dernier, nous avons décidé d’acheter des actions d’entreprises qui « fabriquent des choses et font des choses » à profit. Cette seule phrase nous a fait économiser des centaines de milliers de dollars parce que le monde n’était plus amoureux des entreprises qui pourraient, un jour, faire des choses, mais certainement pas à profit. Ceux-là se sont tous avérés perdants. 2. Et ne soyez pas cher. Au fur et à mesure que la Fed devenait plus bruyante, nous avons dû ajouter un nouveau corollaire à notre affirmation préférée : l’entreprise devait faire des choses et faire des choses de manière rentable, et ne pas être chère. Les actions de la Fed ont réduit les multiples des actions qui ont augmenté les ventes et les bénéfices, mais le rapport prix/bénéfice était tout simplement trop élevé pour être possédé. Plus nous vendions ces types d’actions, plus nous économisions d’argent. 3. Nous ne sommes jamais tombés dans les modes. L’année dernière, le marché est devenu gaga pour toutes sortes de thèmes qui, selon nous, n’avaient que peu de validité – des bornes de recharge à l’hydrogène vert en passant par les véhicules électriques et les pièces automobiles. Nous n’avons jamais mordu à l’hameçon. Nous n’avons jamais fait confiance à la rue. Nous savions qu’il ne fallait pas acheter ce que vendait Wall Street. 4. Ennuyeux est bon. Au fil de l’année, nous nous sommes retrouvés de plus en plus attirés par des entreprises qui n’étaient tout simplement pas intéressantes. Ils étaient juste bon marché par rapport à leurs pairs d’une manière qui n’avait pas vraiment de sens, alors nous les avons conservés et leurs valeurs sont ressorties au fil du temps. Ils versaient des dividendes chaque trimestre et réduisaient le nombre de leurs actions grâce à des rachats réguliers, augmentant ainsi notre participation. Ils étaient cohérents et fiables avec leurs revenus. Le travail d’un gestionnaire de fonds consiste à gagner le plus d’argent possible avec le moins de risques possible. L’ennui réduit le risque et la volatilité, mais augmente également la récompense. 5. Ne paniquez pas. Si vous avez fait vos devoirs et êtes convaincu que l’histoire d’une entreprise est bonne, ne paniquez pas même si le marché dit que vous vous trompez. Certains des meilleurs achats que nous ayons eus cette année – des achats comme celui d’Estee Lauder (EL), Devon (DVN) ou Honeywell (HON) – étaient des opportunités parce que nous connaissions l’histoire et ne laisserions pas le marché nous ébranler. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. 